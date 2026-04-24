Ariadna Montiel reconoce labor de Servidores de la Nación en Querétaro

En un encuentro encabezado por la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, el Gobierno de México reafirmó su compromiso con la política de territorio y atención directa a la ciudadanía. Durante su visita al estado de Querétaro, la secretaria se reunió con las y los Servidores de la Nación, pieza fundamental en la implementación de los programas sociales del país.

La secretaria Montiel Reyes destacó que la labor de los servidores no se limita a las oficinas, sino que se realiza “casa por casa y persona por persona”. En sus redes sociales, la funcionaria enfatizó que este esfuerzo diario permite que el bienestar llegue a cada rincón de México, manteniendo una cercanía constante con la gente.

“En Querétaro nos reunimos con las y los Servidores de la Nación para reconocer su entrega y el trabajo que realizan todos los días en el territorio... siempre cerca de la gente”, expresó Montiel.

En nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria agradeció el compromiso del equipo de Bienestar. Subrayó que el objetivo de la actual administración es continuar llevando esperanza y garantizando derechos sociales a través del Humanismo Mexicano, bajo la premisa de “Por el bien de todos, primero los pobres”.

Excélsior

Durante el encuentro se revisaron estrategias para asegurar que los apoyos lleguen de manera directa y sin intermediarios. La reunión contó con la presencia de Mauricio Hernández Núñez, vinculado a la coordinación de programas de desarrollo. En el material visual también se observó la mención al año 2026, en referencia a la continuidad y consolidación de la Cuarta Transformación en los próximos años.

El evento concluyó con un mensaje de unidad y motivación para los trabajadores, quienes portaban sus uniformes institucionales y elementos tradicionales de la región, en una combinación de labor gubernamental e identidad cultural de Querétaro.