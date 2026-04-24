La CIA desplegó a 10 agentes en 2 estados

Los dos agentes estadunidenses muertos el fin de semana forman parte de un grupo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) que opera de manera encubierta en México sin el permiso ni el conocimiento del gobierno federal, en una flagrante violación a las leyes de Seguridad Nacional y a la Constitución del país.

Según reveló ayer Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, un equipo de entre ocho y 10 oficiales de la CIA ha sido asignado a la región norte de México como parte de un plan impulsado por Donald Trump para realizar acciones antidrogas, como el desmantelamiento de laboratorios de metanfetamina, ocultando deliberadamente sus movimientos a la federación porque “sabían que si coordinaban con el gobierno federal, no les iban a dar permiso”.

Cuatro de ellos, dijo, estaban en operaciones de campo desde enero en coordinación con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el fiscal de esa entidad, César Jáuregui.

Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA. Especial

(La mandataria estatal y el fiscal) han estado al tanto de que los agentes de la CIA han estado trabajando con la Agencia Estatal de Investigación (AEI) desde hace meses, pero que han hecho un trabajo encubierto, porque son funcionarios del PAN”, aseguró en entrevista con Excélsior.

“Sabían perfectamente que estaban violando las leyes federales mexicanas, pero lo callaron por sus propios intereses”.

Se le preguntó si esos intereses pudieran buscar desestabilización en México, como militancia partidista, y la respuesta fue que “sí”.

Vigil advirtió que los agentes de la CIA que han enviado a Latinoamérica “no están capacitados para operaciones antidrogas, como lo están los agentes de la DEA; la CIA tiene exfuerzas especiales y otros expertos militares, pero va a perjudicar las relaciones con México y otros países, porque su trabajo es encubierto”, advirtió.

Fotoarte: Abraham Cruz

Además, consideró que el accidente del fin de semana dejó al descubierto el plan de la administración Trump de usar a la CIA en países que no colaboran abiertamente con sus fuerzas armadas conjuntamente con Estados Unidos en Latinoamérica.

Sostuvo que el que se descubriera tomó por sorpresa a la Casa Blanca, por lo que “cambió la narrativa a reprochar que México no lamentó la muerte de los oficiales de EU, pero ¿cuánto la Casa Blanca lamentó la muerte de los dos oficiales mexicanos que murieron con ellos?”.

Cooperación de México con la CIA

Previamente en entrevista con Pascal Beltrán del Río en Imagen Radio, Vigil confirmó que cuatro agentes de la CIA, entre ellos dos que murieron, cooperaron para desmantelar un laboratorio donde se fabricaban mentanfetaminas.

Fotoarte: Abraham Cruz

“La CIA estaba coordinando esta iniciativa con el gobierno de Chihuahua, específicamente con la Agencia Estatal de Investigaciones. Se trata de un operativo donde estos elementos de la CIA violaron las leyes de México, las leyes de Seguridad Nacional, violaron la Constitución”, apuntó.

“Sabían que si coordinaban con el gobierno federal… no les iban a dar permiso”.

Les pondrán búnker en Chihuahua

El secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya, informó ayer que agentes de la CIA, la DEA, el FBI, el CBP y el HSI operarán en colaboración con policías locales y se les asignó un piso de un edificio construido en Ciudad Juárez para dicho propósito.

El edificio ha sido nombrado la Torre Centinela, donde se ubicarán todas las fuerzas del orden estatales, pero el piso 18 se destinará a las agencias estadunidenses citadas.

Torre Centinela. Especial

Gilberto Loya Chávez, titular de la corporación estatal, informó en un comunicado de prensa que este nivel funcionará como “un búnker de análisis táctico e intercambio de inteligencia en tiempo real para combatir delitos trasnacionales como el narcotráfico y el tráfico de armas”.

Prevén más operaciones secretas de EU

Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, advirtió ayer sobre un cambio en la estrategia de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, que ahora incluiría una mayor participación de la CIA en operaciones encubiertas.

Han acelerado la atención de la CIA… incluye vigilancia con drones y acciones encubiertas”, indicó en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.

“Donald Trump no respeta las leyes… menos las va a respetar en México”, afirmó.

“(El republicano) siempre ha querido mandar tropas a México… lo está haciendo bajo el agua”, agregó el exfuncionario de Estados Unidos.

Con información de Carlos Coria rIVAS

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