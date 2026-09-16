Desfile Militar 2026 EN VIVO: 99 aeronaves y más de 15 mil elementos participan este 16 de septiembre

La Ciudad de México es escenario este miércoles de uno de los actos centrales de las celebraciones patrias: el Desfile Militar del 16 de septiembre, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada por el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

El desfile conmemora el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México y contará con la participación de más de 15 mil integrantes de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. El despliegue también mostrará vehículos, equipo y capacidades desarrolladas para las tareas de seguridad y auxilio a la población.

El Desfile Militar del 16 de septiembre comenzó alrededor de las 10:00 de la mañana, con la participación de los distintos agrupamientos terrestres y aéreos.

Desde las primeras horas de este miércoles, los contingentes se concentraron en distintos puntos del Centro Histórico para preparar su participación. La organización ha requerido semanas de entrenamiento y coordinación para sincronizar cada una de las maniobras previstas.

La mandataria inició la ceremonia acompañada por su esposo, el doctor Jesús María Tarriba; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué; el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez; el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, así como integrantes de su gabinete.

Desfile Militar 2026 Alejandro Aguilar, Héctor López y Karina Tejada

Este miércoles 16 de septiembre, la Ciudad de México vivirá el tradicional Desfile Militar con motivo del CCXVI aniversario de la Independencia, un evento que reunirá a más de 15 mil integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fuerza Aérea, Marina y Guardia Nacional.

El recorrido iniciará a las 10:00 horas desde la plancha del Zócalo capitalino y se extenderá por más de ocho kilómetros, conectando el Centro Histórico con el poniente de la ciudad hasta llegar al Campo Marte, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Desfile Militar 2026 Alejandro Aguilar, Héctor López y Karina Tejada

Fue alrededor de las 3:00 de la mañana cuando los diversos contingentes salieron de campo militar rumbo a la estación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, estación Cuatro Caminos, para dirigirse hacia la estación Pinos Suárez en el Centro Histórico, de donde caminaron hasta la Plaza de la Constitución para empezar sus formaciones.

Ahí, con una bolsa de papel con su almuerzo en la mano, esperaron desde las 6:00 horas frente a Palacio Nacional para el arranque del desfile.

Desfile Militar 2026 Alejandro Aguilar, Héctor López y Karina Tejada

El sonido del Toque de Diana rompió el silencio de la madrugada de este miércoles 16 de septiembre en el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud (CENCIS) de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), un silencio que envolvía gran parte de la Ciudad de México que descansaba después de las celebraciones por el Grito de Independencia; cientos de cadetes de Medicina Naval y Enfermería Naval comenzaron su preparación para participar en el Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre.

El denominado “levante de tropas” marcó el inicio de una jornada que comenzó varias horas antes de que los contingentes militares avanzaran frente a Palacio Nacional.

Desfile Militar 2026 Alejandro Aguilar, Héctor López y Karina Tejada

Sigue el Desfile Militar EN VIVO por Imagen Televisión

Si quieres ver todos los detalles del Desfile Militar del 16 de septiembre, podrás seguir la cobertura EN VIVO por Imagen Televisión y las plataformas digitales de Imagen.

La transmisión permitirá seguir desde el inicio los discursos, el paso de los contingentes terrestres, la exhibición de vehículos y, especialmente, el esperado sobrevuelo de las 99 aeronaves sobre el Zócalo de la Ciudad de México.