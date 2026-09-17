Mantienen bajo vigilancia a 180 personas tras exposición a "ameba comecerebros" en Yucatán

En Yucatán se reportó la muerte de un joven instructor de deportes acuáticos que contrajo “ameba comecerebro” en un lago artificial al norte de Mérida.

Tras el incidente se informó que un total de 180 personas permanece bajo vigilancia epidemiológica luego de haber estado expuestas al agua del lago artificial de Plaza La Isla, en Mérida, donde fue detectada la presencia de Naegleria fowleri, conocida popularmente como “ameba comecerebros”.

El secretario de Salud de Yucatán, Miguel Alberto Alcocer Gamboa, informó que de las 361 personas que inicialmente fueron incorporadas al seguimiento, actualmente 180 continúan bajo vigilancia.

“La situación actual es que no hay otro caso reportado de infección”, afirmó el funcionario.

Explicó que el seguimiento epidemiológico se mantendrá hasta el 4 de octubre, fecha en la que se cumplen los dos periodos de vigilancia establecidos respecto al último día de exposición, que fue el 3 de septiembre.

“Estamos de manera permanente apoyando y supervisando que ninguno de los niños, adolescentes o adultos que estuvieron en exposición en este cuerpo de agua vaya a desarrollar algún tipo de síntomas”, señaló Alcocer Gamboa.

El funcionario agregó que las autoridades cuentan con un protocolo de atención médica para responder ante cualquier eventualidad.

“Hay un protocolo completo de atención médica; contamos con los medicamentos especializados para atender cualquier indicio de enfermedad”, indicó.

Preparan dictamen sanitario

En paralelo, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios trabaja en el dictamen relacionado con las condiciones sanitarias del lago artificial.

De acuerdo con el secretario de Salud, el documento se encuentra en elaboración a partir de la revisión de bitácoras y sistemas de saneamiento del agua utilizados en las instalaciones.

Alcocer Gamboa adelantó que el dictamen será presentado este viernes y señaló que, en caso de detectarse incumplimientos, la empresa deberá atender las observaciones correspondientes.

“La empresa tendrá que tomar cartas en el asunto acerca de las faltas que hayan tenido a la Norma Oficial Mexicana 245”, explicó.

Mientras continúa el proceso, las autoridades mantienen el seguimiento de las personas que estuvieron expuestas al cuerpo de agua y permanecen atentas a la aparición de cualquier síntoma relacionado con la infección.

Hasta ahora, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Yucatán, no se ha reportado ningún nuevo caso de infección entre las personas bajo vigilancia.

Sobre la forma de transmisión, el secretario de Salud explicó que la infección no se contagia de persona a persona.

La exposición ocurre cuando agua contaminada con Naegleria fowleri ingresa por la nariz, principalmente durante actividades en las que una persona nada, se sumerge o entra en contacto con el agua contaminada.