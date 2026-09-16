Desfile Militar del 16 de septiembre en CDMX; calles cerradas y rutas alternas

Este miércoles 16 de septiembre, la Ciudad de México vivirá el tradicional Desfile Militar con motivo del CCXVI aniversario de la Independencia, un evento que reunirá a más de 15 mil integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fuerza Aérea, Marina y Guardia Nacional.

El recorrido iniciará a las 10:00 horas desde la plancha del Zócalo capitalino y se extenderá por más de ocho kilómetros, conectando el Centro Histórico con el poniente de la ciudad hasta llegar al Campo Marte, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Ruta oficial del desfile

Punto de partida: Zócalo de la Ciudad de México.

Zona Centro: salida por la calle 5 de Mayo y cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas.

Corredor central: paso por avenida Juárez e incorporación a Paseo de la Reforma.

Punto final: Campo Marte.

El Desfile Militar recorrerá más de ocho kilómetros desde el Zócalo hasta Campo Marte; autoridades aplicarán cierres viales y rutas alternas. Vanessa Arteaga

Calles cerradas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que habrá cierres viales totales desde las primeras horas de la mañana en las siguientes zonas:

Centro Histórico: Plaza de la Constitución, 5 de Mayo, 20 de Noviembre, Pino Suárez, 5 de Febrero y Tacuba.

Corredor central: avenida Juárez y cruce con Eje Central Lázaro Cárdenas.

Corredor poniente: Paseo de la Reforma en ambos sentidos, desde el Centro Histórico hasta Campo Marte y Anillo Periférico.

Además, la estación Zócalo/Tenochtitlán (Línea 2 del Metro) permanecerá cerrada. Las líneas 1, 3, 4 y 7 del Metrobús tendrán interrupciones y trayectos escalonados durante la mañana.

Rutas alternas recomendadas

Para evitar contratiempos, las autoridades sugieren utilizar las siguientes vías:

Norte y nororiente: Eje 1 Norte (Rayón / Mosqueta) y Eje 1 Oriente (Vidal Alcocer / Circunvalación).

Sur y poniente: avenida Chapultepec, avenida Constituyentes, avenida Presidente Masaryk y Eje 3 Sur (Baja California).