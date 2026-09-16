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Desfile Militar del 16 de septiembre en CDMX; calles cerradas y rutas alternas

El Desfile Militar del 16 de septiembre en CDMX iniciará en el Zócalo y concluirá en Campo Marte; habrá cierres viales en Reforma y el Centro Histórico, con rutas alternas sugeridas por la SSC.

Por: Eridani Salazar

desfile 16 septiembre 2026 cdmx
El Desfile Militar recorrerá más de ocho kilómetros desde el Zócalo hasta Campo Marte; autoridades aplicarán cierres viales y rutas alternas.Vanessa Arteaga

Este miércoles 16 de septiembre, la Ciudad de México vivirá el tradicional Desfile Militar con motivo del CCXVI aniversario de la Independencia, un evento que reunirá a más de 15 mil integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fuerza Aérea, Marina y Guardia Nacional.

El recorrido iniciará a las 10:00 horas desde la plancha del Zócalo capitalino y se extenderá por más de ocho kilómetros, conectando el Centro Histórico con el poniente de la ciudad hasta llegar al Campo Marte, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Ruta oficial del desfile

  • Punto de partida: Zócalo de la Ciudad de México.

  • Zona Centro: salida por la calle 5 de Mayo y cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas.

  • Corredor central: paso por avenida Juárez e incorporación a Paseo de la Reforma.

  • Punto final: Campo Marte.
desfile 16 septiembre 2026 cdmx
El Desfile Militar recorrerá más de ocho kilómetros desde el Zócalo hasta Campo Marte; autoridades aplicarán cierres viales y rutas alternas.Vanessa Arteaga

Calles cerradas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que habrá cierres viales totales desde las primeras horas de la mañana en las siguientes zonas:

  • Centro Histórico: Plaza de la Constitución, 5 de Mayo, 20 de Noviembre, Pino Suárez, 5 de Febrero y Tacuba.

  • Corredor central: avenida Juárez y cruce con Eje Central Lázaro Cárdenas.

  • Corredor poniente: Paseo de la Reforma en ambos sentidos, desde el Centro Histórico hasta Campo Marte y Anillo Periférico.

Además, la estación Zócalo/Tenochtitlán (Línea 2 del Metro) permanecerá cerrada. Las líneas 1, 3, 4 y 7 del Metrobús tendrán interrupciones y trayectos escalonados durante la mañana.

Rutas alternas recomendadas

Para evitar contratiempos, las autoridades sugieren utilizar las siguientes vías:

  • Norte y nororiente: Eje 1 Norte (Rayón / Mosqueta) y Eje 1 Oriente (Vidal Alcocer / Circunvalación).

  • Sur y poniente: avenida Chapultepec, avenida Constituyentes, avenida Presidente Masaryk y Eje 3 Sur (Baja California).

  • Tránsito de paso: Circuito Interior, Anillo Periférico, avenida Fray Servando Teresa de Mier y avenida José María Izazaga.

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