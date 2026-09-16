De los dormitorios al Zócalo: La  jornada de los militares rumbo al Desfile del 16 de septiembre

El jornada del 16 de septiembre de miles de elementos del Ejército, Guardia Nacional y la Fuerza Aérea arrancó desde la 1:30 de la madrugada en Campo Militar de la Ciudad de México con el tradicional ritual del “Levantamiento de tropas”.

Al sonido de trompetas y silbatos, los distintos agrupamientos fueron despertados de sus literas para acercarse, tender sus camas y presentarse al pase de lista en la Explanada Damián Carmona.

Entre ellos estaba el Sargento Segundo de la Guardia Nacional, Darwin Vera Lara, quien confesó llevar a cabo su jornada “con gusto y amor a la Pareia”.

Todo esto es parte del adiestramiento, la disciplina, el orgullo de desfilar hacia el personal civil”, agregó el soldado del agrupamiento de Paz y Justicia.

Por su parte, la soldado de la Guardia Nacional, Yohana Elizabeth González, quien también salió de Campo Militar, aseguró que es un honor "ser mujer, ser mexicana y ser militar" en este día, agregando que desde pequeña veía a los militares desfilar el Día de la Independencia de México y que eso le despertó una ilusión.

Los sueños se vuelven realidad", confesó.

Fue alrededor de las 3:00 de la mañana cuando los diversos contingentes salieron de campo militar rumbo a la estación del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, estación Cuatro Caminos, para dirigirse hacia la estación Pinos Suárez en el Centro Histórico, de donde caminaron hasta la Plaza de la Constitución para empezar sus formaciones.

Ahí, con una bolsa de papel con su almuerzo en la mano, esperaron desde las 6:00 horas frente a Palacio Nacional para el arranque del desfile.