Suben a cuatro los muertos por explosión en planta de salmuera en Veracruz

Subió a cuatro el número de fallecidos por la explosión de un ducto en el pozo de la planta de salmuera Petroquímica Mexicana de Vinilo PMV con la localización sin vida de Jesús Cadenas Ramos, de 61 años, quien era obrero y quien estaba cerca de donde ocurrió el siniestro.

Cadenas fue reportado como desaparecido por su familia y pedían ayuda para poder localizarlo. Las autoridades hoy ingresaron a la zona, después de que fue controlada la combustión del pozo. Durante las labores de supervisión, otro trabajador resultó con quemaduras cuando realizaba labores de enfriamiento de las estructuras de la mina de salmuera.

El día del siniestro, un ducto que conectaba a un pozo de la planta, inyectado con diésel, explotó. Las autoridades municipales alertaron sobre heridos y personas fallecidas. Protección Civil cerró el saldo en tres muertos y una persona lesionada, a reserva porque no podían acceder debido a que el pozo todavía ardía y no lo habían podido controlar.

El alcalde Gildardo Maldonado, al momento de sumarse a las labores de auxilio, hizo un video en el que explicó: “Ya es zona cero, puede que explote un tanque más por el gas, por la presión, nada más están esperando una sola persona que falta. Falta una persona y esperemos que esté con vida, lo está buscando la empresa y esperemos que esté con vida”, sin embargo, más tarde la zona fue acordonada y todos fueron desalojados.

Durante la noche del lunes cerca de 300 personas fueron desalojadas de comunidades y colonias cercanas a la planta, ante el riesgo de otro estallido.

Al día siguiente, el martes 15, las autoridades estatales reportaron que seguían tratando de controlar el fuego. Para entonces mencionaban que podía haber personas desaparecidas, pero esto no fue precisado por las autoridades.

Fue la propia familia la que comenzó a emitir en redes sociales una petición de ayuda: “El se encontraba en el Pozo de sal trabajando. El gobierno y las autoridades y protección civil no nos dan información aún. El puede estar vivo o herido si intentó salvarse”, anotó una de sus sobrinas.

Sin embargo, durante las diligencias realizadas el miércoles por la tarde, las autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo de quien presumen es Jesús Cadenas, ya que era el único obrero que faltaba y que estaba presente en la planta, cerca del pozo.

Cabe mencionar que Petroquímica Mexicana de Vinilo es la misma empresa que en 2016 operaba la planta de Clorados III en el Complejo Industrial Pajaritos, que dejó un saldo de 32 personas muertas. Los obreros reportaron que no había supervisiones de seguridad por parte de las autoridades de Protección Civil ni de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Veracruz.