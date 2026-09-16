Actuamos para servir y para proteger los intereses de la patria: Almirante Morales Ángeles

Las Fuerzas Armadas del país trabajan para servir y proteger los intereses supremos de la patria, afirmó este miércoles el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina).

Como primer orador en la ceremonia oficial por el 216 Aniversario de la Independencia, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la Plaza de la Constitución, el mando naval dijo que se protege el derecho del país a tomar sus decisiones.

“Quienes formamos parte de las Fuerzas Armadas mexicanas entendemos la importancia de ello, pues asumimos con la responsabilidad moral, profesional y ética de dar la vida por la continuidad del Estado mexicano, participamos en los rumbos trazados junto a nuestro pueblo, pero nuestra vocación en la carrera de las armas nos lleva más allá.

No como un deber impuesto, sino como la convicción necesaria que nos permite navegar por la ruta correcta en favor de los demás. Actuamos para servir y para proteger los intereses supremos de la patria, su soberanía su independencia, su integridad territorial y su capacidad para tomar sus propias decisiones”, afirmó el almirante Morales.

El comandante de la Armada de México indicó que la dependencia está cumpliendo sus misiones, con la posibilidad, ahora, de ejercer una seguridad profunda, avalada por la ley.

“Es por México que fortalecemos nuestras capacidades y enfrentamos los desafíos, porque evolucionar significa tener la firmeza y la convicción para convertir nuestra historia en fuerza, nuestro presente en acción y nuestro futuro en compromiso.

“Y en esta travesía hay algo que permanece inalterable, nuestra palabra cumplida y la voluntad de cumplirla. Cuando la Armada empeña su palabra México puede tener la certeza de que habrá una inquebrantable voluntad dispuesta a cumplirla” , dijo el almirante Morales Ángeles.

El mando naval explicó la estructura en la que se trabaja con la defensa en profundidad.

Con este nuevo concepto operacional, basado en la defensa en profundidad, tenemos la capacidad de ampliar y sostener nuestro alcance operativo para llegar más lejos, mantener una presencia permanente y sobre todo actuar oportunamente incluso antes de que una amenaza o actividad que atente contra el Estado derecho en la mar, llegue a materializarse.

“Esta defensa en profundidad despliega en su dimensión vertical, buques de diferentes tipos que permite llevar la presencia naval a lo largo y ancho de nuestros mares y más allá si es necesario.

Aunado a lo anterior, se cuenta con la defensa vertical que se integra por aeronaves y sistemas aéreos no tripulados de largo alcance, complementados, consensores y tecnología de vigilancia que amplían nuestras capacidades para observar identificar y dar seguimiento a lo que ocurre en el espacio aéreo marítimo”, detalló el almirante Morales Ángeles.