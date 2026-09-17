Débiles contra poderosos en la R-1 en Samarcanda

La 26 Olimpiada de Samarcanda, Uzbekistán, con la reunión de principales luminarias del tablero y 207 selecciones en la división abierta y 196 cuartetas femeninas , cerca de dos mil ajedrecistas de los cinco continentes, es el núcleo de atracción mundial. La primera ronda, en la lucha por equipos, bajo la imperfección del sistema Suizo, representa el enfrentamiento de trámite de débiles contra poderosos puesto que se mide el conjunto más fuerte contra el primero de la segunda mitad de los grupos participantes ordenados por fuerza Elo.

Aún así de vez en cuando se registran sorpresas: por ejemplo el belicoso GMN indio Arjún Erigaisi, noveno del planeta con 2,759 puntos Elo, pierde ante el MI Prin Laohawirapap, de 19 años, de Tailandia, en el triunfo de India por 3-1.

El GM armenio-estadounidense Levon Aronian, (2,725) cede medio punto ante Aryann Ali Ehsan, con 2,163, de Irak en el choque que Estados Unidos ganó por ½ contra 3 ½ con triunfos de Wesley So, Hans Moke Niemann y Awonder Liang.

Dos criterios diferentes bajo el mismo espíritu deportivo: Gukesh, monarca mundial, ocupa el cuarto tablero de India en función a su Elo. El prodigio Faustino Oro con el más bajo Elo ocupa el primer tablero con el fin de que enfrente a los mejores del mundo.

(75 en la siembra) México en hombres gana a (178) Macao por 4-0 y en mujeres 54) México por 4-0 a (150) Eswatini anteriormente Swazilandia. Hoy se miden a (25) Dinamarca y (8) Francia que son favoritos.

Blancas: Hans Moke Niemann, EUA, 2,725.

Negras: Mohammed Zozek Salaha, Irak, 2,241.

GdeD, Defensa Eslava, D12.

R–1, 26 Olimpiada, Samarcanda, Uzbekistán, 16–09-2026.

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.e3 Af5 5.Cc3 e6 6.Ch4 Ae4 7.f3 Ag6 8.Db3 Db6 9.Cxg6 Posición teórica: Anatoly Kárpov 1/2 Visy Anand, Rapid, Melody Amber, 17–03-2000. Víctor Kortchnoi 1–0 Daniel Fridman, 16–05-2002; Lautier 1/2 Robet Huebner, Bundesliga, 08–03-2003. 9...hxg6 10.Ad2 Dc7 Una pérdida de tiempo. Mejor desarrollar el Cbd7 o bien intercambiar Damas. Esto permite a las blancas tomar la iniciativa con un rompimiento central y construir un poderoso centro con la falange d4-e4. 11.cxd5 exd5 [11...Cxd5 12.e4 Cxc3 13.Axc3+= Con ligera ventaja posicional blanca en función a estructura, desarrollo y la pareja de alfiles.] 12.e4 dxe4?+- Los módulos de cálculo anuncian al instante victoria blanca. El poder con la creación de la falange representa una ventaja decisiva en manos de los GMs. [12...Db6 13.Da4 Cbd7 14.0–0–0 dxe4 15.Cxe4±] 13.fxe4 Cbd7 14.e5 Ch5? 15.Ce2 [15.Ac4 0–0–0 16.0–0–0 primero la seguridad del Rey antes que: 15.g4 Cg3 16.Tg1 Cxf1 17.Txf1 Cb6 18.0–0–0 De7 19.Tf3 De6 20.Tdf1 Dxb3 21.axb3 f5 22.exf6+- 0–0–0 23.f7] 15...g5 16.0–0–0 Cb6 17.Dh3! [17.g4 Cf4 18.Cxf4 gxf4 19.Axf4 De7+-] 17...Th7 18.g4! Cf6?? 19.Dd3 Cxg4 20.Dxh7 Cf2 21.Ag2 [21.Ah3 g4 22.Thf1 Cxd1 23.Axg4 Cxb2 24.e6 f6 25.Txf6+-] 21...Cxh1 22.Txh1 c5 23.Rb1 Las negras perciben que no hay nada qué hacer ante un GM con +2,700 puntos y sensatamente capitulan. 1–0.

Copa Independencia. El GM Juan Carlos Obregón Rivero, de Nuevo León, era líder único con 6 ½ puntos (+5,=3,-0) tras sus victorias sobre el serbio Luka Budisavljevic en la R-6 y Kevín Cori Quispe, de Puebla, en la R-8 y un empate ante el GM Luis Ernesto Pérez Quesada, primero en la siembra con 2,543 puntos Elo. Le siguen en la clasificación general con 6 puntos los GMs: 2) Budisavljevic; 3) Quesada; 4) Elier Miranda, Cuba y 5) Gabriel Flom Francia. Anoche en la R-9 y última ronda tenía una posición equilibrada ante Flom en final de R, T y peón vs R, T y 2 peones laterales negros del francés.

Blancas: GM Kevin Cori Quispe, Puebla, 2,440.

Negras: GM Juan Carlos Obregón Rivero, Nuevo León, 2,463.

Petroff, C42.

R-8, Copa Independencia 16–09-2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cf3 Cxe4 5.Cc3 Cxc3 6.dxc3 Ae7 7.Ae3 Cc6 8.Dd2 Ae6 Topálov 1/2 Anand, Linares, 04–03-2005. Posiciones a las que no se llega por memoria sino por el juicio posicional de los GMs. 9.b3= h6 10.h3 Dd7 11.0–0–0 Af6 12.g4 0–0–0 13.Ag2+= Rb8 14.The1 g5 15.Te2 Ce7 16.Dd3 c5 17.Cd2 Dc7= 18.f4 d5 19.f5?! c4 20.bxc4 dxc4 21.Axa7+ Rxa7 22.De3+ Ra8 23.fxe6 Dd6 24.Tf1+- Da3+ 25.Rd1? blúnder de Kevin Cori en posición ganadora. [25.Rb1+- Axc3 26.Db6 Db4+ 27.Dxb4 Axb4 28.exf7+-] 25...Db2 26.Re1?–+ Axc3 27.Df3 fxe6 28.Ah1–+ Txd2 29.Txd2 Dc1+ 30.Dd1 Axd2+ 0–1.