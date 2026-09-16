“México no se doblega, no se arrodilla y nunca se vende”: el mensaje de Sheinbaum por la Independencia

Al encabezar la conmemoración del 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, manifestó que el país “no se doblega, no se arrodilla y no se vende”, como legado de los héroes y heroínas insurgentes.

Desde la Plaza de la Constitución, la jefa Suprema de las Fuerzas Armadas expresó en su discurso que México “nunca [será] colonia ni protectorado de nadie”, en el contexto de las tensiones en las negociaciones comerciales con Estados Unidos y de la política de su gobierno en defensa de la soberanía.

Sheinbaum enfatizó el carácter independiente de la Nación frente a presiones o potencias extranjeras.

El 16 de septiembre, día de la Independencia, es la memoria viva de México. Significa siempre mantener la frente en alto y gritar a los cuatro vientos que México no será nunca colonia ni protectorado de nadie. México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende ¡Qué viva la independencia! ¡Que viva la soberanía! ¡Qué por siempre viva México!”.

La jefa del Ejecutivo hizo un recorrido histórico enfocado en que la gesta insurgente provino de los sectores más desprotegidos y vulnerados de la época. Eduardo Jiménez

Sheinbaum destaca origen popular de la Independencia

La jefa del Ejecutivo hizo un recorrido histórico enfocado en que la gesta insurgente provino de los sectores más desprotegidos y vulnerados de la época. Aseguró que el país “nació de la rebeldía de un pueblo que se negó a aceptar la injusticia como destino”.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la ciudadanía valorar la historia, reconociendo no solo a los jefes de los ejércitos, sino también a los colectivos, comunidades indígenas y sectores populares que mantuvieron encendida la lucha por la libertad.

La mandataria federal también reconoció a la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional por sus tareas en favor de la ciudadanía y la protección del territorio.