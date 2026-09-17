Polémica nacional: Mbappé rompe el silencio tras la furia de Vox y el PP por la playera de Ceuta

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, se ha convertido en el centro de una intensa controversia en España tras decidir no llevar puesta completamente una camiseta de apoyo a la población de Ceuta. El incidente ocurrió antes del encuentro contra el Elche, cuando Mbappé, junto a sus compañeros Vinícius Jr. e Ibrahima Konaté, lució la prenda enrollada a la altura del pecho, impidiendo que se leyera con claridad el lema de solidaridad «Todos somos caballas».

El gesto desató rápidamente un alud de reacciones, resonando con fuerza en las redes sociales y escalando de inmediato hasta los pasillos del Congreso de los Diputados, donde representantes de la derecha y la extrema derecha española arremetieron duramente contra la estrella francesa.

Duras críticas de Vox, PP y Ultras Sur contra las estrellas del Real Madrid

Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso, manifestó haber sentido “vergüenza ajena” al presenciar la actitud de los futbolistas merengues. Por su parte, el diputado de la formación ultraderechista Vox, José María Figaredo, expresó una postura sumamente crítica al señalar que “los españoles son muy libres de sentirse indignados con tres millonarios que viven en España y que luego no apoyan a los españoles”.

A la ola de descontento político se sumó el grupo radical de aficionados Ultras Sur, que tildó lo sucedido en el terreno de juego de “inaceptable” y exigió una “disculpa pública” inmediata por parte de los jugadores implicados.

Vinicius Júnior y Kylian Mbappé se pusieron la playera en apoyo a la comunidad de Ceuta sin mostrar todo el mensaje que venía en la parte frontal. Reuters

La respuesta de Kylian Mbappé: Antes de ser jugador, soy humano

Ante la creciente presión mediática y política, Kylian Mbappé explicó sus motivos en declaraciones exclusivas al diario deportivo AS, argumentando su deseo genuino de no establecer jerarquías en el sufrimiento humano.

Tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas porque antes de ser jugador, soy humano”, añadiendo a continuación el trasfondo de su acción: “Pero también yo quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras.”

La crisis migratoria y el gobierno de Pedro Sánchez

La polémica trasciende por completo el ámbito deportivo al enmarcarse en un clima político de alta tensión en torno a la cuestión migratoria y la gestión de la crisis en el enclave. Las fuerzas de oposición han aprovechado este episodio en LaLiga para intensificar sus cuestionamientos hacia la política migratoria del gobierno de Pedro Sánchez, convirtiendo un simple gesto en el terreno de juego en un disputado catalizador del debate nacional en España.