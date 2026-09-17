Ingresan a "El Trompas" al Cereso de Cuautla; Fiscalía de Morelos pedirá máxima condena de 70 años

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, detalló que Francisco Javier "N", alias “El Trompas”, fue detenido alrededor de las 6 de la tarde en la ciudad de Cuautla sobre la avenida Insurgentes, a unas calles de donde asesinó a Claudia Tacoronte Aguilera el pasado sábado 12 de septiembre; el sujeto se rapó tratando de evadir su captura.

Que juntos vamos a solicitar a la autoridad judicial que sea la máxima sanción, que en el delito de feminicidio establece el Código Penal del Estado, que son 70 años, por la forma en que fue privada de la vida Claudia", dijo el fiscal.

El expediente que integra la Fiscalía de Morelos para que “El Trompas” sea juzgado por feminicidio y no sólo por robo con violencia y asesinato, está fundado en la saña y gravedad de las lesiones.

Pero es importante señalar que las lesiones que él le infiere a Claudia nos permiten establecer que fue un feminicidio lo que sucedió", señaló.

Los cateos e investigaciones van a continuar en las próximas horas para dar con el arma homicida y probablemente con las pertenencias de Claudia, que tenía el ladrón reincidente.

"Debo decirles que en las próximas horas se realizarán algunos cateos para buscar indicios relacionados con el delito, que nos servirán ante el juez y establecer varias circunstancias que me han preguntado, incluso el propio celular, el arma homicida, etcétera. O sea, vamos a buscar prendas de también de la propia víctima”, agregó.

En la rueda de prensa participó la gobernadora, quien garantizó que darán seguimiento al proceso legal contra el presunto feminicida.

"No hemos tenido noticia de que alguna otra universidad, más que la Universidad de Granada, haya manifestado eso", dijo Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos.

Y aseguró que hay en Morelos más de 50 centros de investigación que tienen en sus aulas a estudiantes extranjeros.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de Morelos, José Luis Bucio Quiroz, negó que la patrulla y la ambulancia hayan tardado 40 minutos en llegar.

"Fueron siete minutos los que tardó y lo tenemos registrado: siete minutos lo que tardó en que se recibió la alerta en el C5, siete minutos los que tardó en llegar la patrulla; 30 segundos después llegó la ambulancia de la Cruz Roja", afirmó.

El sujeto se rapó tratando de evadir su captura Foto: Especial

Ingresan al Cereso de Cuautla a “El Trompas”

Esta noche, Francisco Javier “N” fue ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Varonil de Cuautla, a la espera de la audiencia inicial donde el Ministerio Público especializado formulará imputación por el delito de feminicidio en agravio de Claudia Tacoronte Aguilera.

Se espera que mañana mismo sea presentado en audiencia inicial y que la familia de Claudia Tacoronte llegue a reclamar sus restos mortales al Servicio Médico forense de Temixco.

El fiscal refirió que Francisco Javier "N" será presentado por la Fiscalía como un criminal reincidente.

"Yo considero por el récord criminal que hemos observado, que hemos checado con los registros oficiales, que empezó esta actividad delictiva ya hace muchos años, particularmente en robo y robo a casa habitación", explicó.