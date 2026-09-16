Sheinbaum encabeza Desfile Cívico Militar por el 216 Aniversario de la Independencia de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza este 16 de septiembre el Desfile Cívico Militar conmemorativo del 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México, en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

La mandataria inició la ceremonia acompañada por su esposo, el doctor Jesús María Tarriba; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué; el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez; el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, así como integrantes de su gabinete.

Como parte de esta edición del desfile, se realizará por primera vez un sobrevuelo simultáneo de 99 aeronaves, entre aviones y helicópteros de distintas dimensiones, sobre la plancha del Zócalo capitalino.

Posteriormente, en su calidad de Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum realizará el tradicional pase de revista a los contingentes que participan en esta ceremonia cívico-militar.