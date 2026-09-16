Estos son los lomitos del Refugio Franciscano que buscan un hogar 

A partir de este miércoles inicia el proceso de adopción responsable de los perritos del Refugio Franciscano, esta acción es parte del acuerdo reparatorio alcanzado entre dicha organización y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, el proceso de adopción tiene como prioridad garantizar el bienestar animal de los canes rescatados a principios de este año, tras intervenir por denuncias sobre la salud de los animales y condiciones físicas del lugar.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó que el caso del Refugio Franciscano despertó gran interés entre la población para adoptar a los perros, por lo que celebró el inicio del proceso.

Foto: Cuartoscuro

Por lo que pidió a las personas interesadas en adoptar a un lomito a valorar las condiciones que tienen para recibir a un animal de compañía, para que se pueda garantizar su bienestar durante toda su vida.

Le pido a la ciudadanía que podamos, de manera responsable, adoptar. Los animalitos que se ponen en adopción, son los que se van al Refugio Franciscano, pero también los que están en el Ajusco y también los que están en la Brigada de Vigilancia Animal”, explicó Brugada Molina.

La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, dio a conocer que ya está habilitada la plataforma para consultar cuáles son los canes disponibles para adopción, el listado se puede consultar en la página amaresadoptar.cdmx.gob.mx , en caso de proseguir con alguna adopción, se tiene que llenar un cuestionario base y la solicitud de adopción en línea.

Foto: Especial

Sobre el traslado de los animales, la funcionaria capitalina recordó que éste se llevó a cabo en el marco del acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido.

Suscrito por dicha asociación civil, en el ámbito de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como parte de un mecanismo alternativo de solución de controversias, en materia penal, mediante el cual el Refugio asumió obligaciones de reparación y de no repetición”.

En el caso del refugio, se acreditó que mejoró sus instalaciones en la alcaldía Cuajimalpa, además de comprometerse a integrar un censo y expedientes clínicos de cada uno de los animales que están en sus instalaciones, brindar atención médica, aplicar medicina preventiva, capacitar a su personal y someterse a auditorías externas.

Finalmente, Julia Álvarez Icaza afirmó que los perros rescatados del refugio, que aún están bajo resguardo de las autoridades capitalinas, cuentan con atención veterinaria que brindan especialistas del Hospital Veterinario de la Ciudad de México.

Así como 50 manejadores y personal de apoyo que trabaja en los distintos centros y hospitales.