Fuerza Aérea y Guardia Nacional hacen historia en el Zócalo capitalino

La Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional hicieron historia, este miércoles, al abrir el desfile militar para conmemorar el 126 Aniversario del Inicio de la Gesta de Independencia con un pase inédito en formación simultánea de 99 aeronaves, sobre la Plaza de la Constitución.

Ante la presidenta de México, y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo, las aeronaves se desplazaron, los aviones de sur a norte y los helicópteros de poniente a oriente, en un pase que duró menos de un minuto y medio, que fue rematado por el pase de tres aviones F-15 que realizaron una "flor de lis" sobre el Zócalo capitalino.

Sobre el Zócalo volaron por primera ocasión, en un solo pase, 93 aeronaves de la FAM y seis de la Guardia Nacional, 71 aviones y 28 Helicópteros.

Fueron aviones T6 C Texan, C-295 CASA, C27 J Spartan, Hércules C-130, F5 Tigger, Grouman, PC-7 Pilates, Boeing 737 y 727; así como helicópteros MI 17, MD 530-F, UH 60 Blackhawk, EC-725 Cougar, Bell 407, AW-108SP y Bell 412.

El pase duró menos de un minuto y medio; fue rematado por el pase de tres aviones F-15 que realizaron una "flor de lis" sobre el Zócalo capitalino. Alejandro Aguilar y Eduardo Jiménez

Previamente, sobre la Plaza de la Constitución, descendieron 15 integrantes del Grupo Guerreros Azteca, del Cuerpo de Fusileros Paracaidistas, 10 hombres y cinco mujeres, quienes realizaron un salto de 6 mil pies de altura, desde un helicóptero MI-16 para caer impecablemente en el Zócalo.

Para esta ocasión, la presidenta Sheinbaum Pardo designó al subsecretario de la Defensa Nacional, general Enrique Martínez López como comandante de la Columna Nacional, quien escoltado por su Estado Mayor solicitó la autorización para iniciar la movilización.

Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, con motivo del 216 Aniversario de la Independencia por parte del Ejército Insurgente, solicito su autorización para iniciar con el Desfile Militar", pidió el general Martínez López.

A la orden de la presidenta Sheinbaum Pardo, por el circuito de la Plaza de la Constitución desfilaron los diferentes grupos, abriendo la Guardia Nacional, el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, la Marina-Armada de México.

Sobre el Zócalo volaron por primera ocasión, en un solo pase, 93 aeronaves de la FAM y seis de la Guardia Nacional, 71 aviones y 28 Helicópteros. Alejandro Aguilar y Eduardo Jiménez

Pasaron frente a Palacio Nacional los planteles de los sistemas Educativo Militar y Naval, equipos de drones y naves no tripuladas, para cerrar, como establece la tradición, con los grupos de charros.

Al concluir el paso de los continentes, el general Martínez López, comandante de la Columna, rindió su parte de novedades.

Desfilaron ante el pueblo de México, 21 banderas de Guerra, 15 mil 330 integrantes de las Fuerzas Armadas, 404 soldados del Servicio Militar Nacional; 99 charros, 38 niños, 536 vehículos terrestres, 46 motocicletas, 93 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, 6 aeronaves de la Guardia Nacional y 8 aeronaves de la Armada de México, 50 drones, 16 embarcaciones, 408 caballos, 142 canes, 26 águilas, sin novedad”, detalló el general Martínez López