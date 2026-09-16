Videos y una bici robada... las pistas tras 'El Trompas', el feminicida de Claudia Tacoronte

Una camiseta blanca. Una mochila negra. Un hombre que aparece en una cámara de seguridad y después desaparece de la escena a toda prisa… y detrás un sospechoso de feminicidio que ha sido identificado como Francisco Javier “N”, alías “El Trompas” y/o “Paco”.

Esos detalles, aparentemente aislados, comenzaron a formar una secuencia en Cuautla, Morelos, después del feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante española de 21 años que se encontraba en México por un intercambio académico.

En las horas posteriores al crimen, las imágenes comenzaron a circular y los vecinos hicieron sus propias comparaciones. Un hombre que aparecía en una grabación cerca de la Casa de la Cultura fue identificado por habitantes de la zona como “Paco” o “El Trompas”.

La identificación ciudadana, por sí sola, no demostraba que aquel hombre fuera el responsable del ataque. Pero las imágenes terminaron incorporándose a una investigación y ya no se trata solamente de una identificación hecha en redes sociales.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron, informó que un juez especializado concedió una orden de aprehensión contra Francisco Javier “N” por el feminicidio de Claudia Tacoronte. La Fiscalía sostiene que se le atribuye responsabilidad en el crimen y mantiene un operativo para localizarlo.

El día de hoy vamos a dar a conocer la ficha de búsqueda. Esta persona responde al nombre de Francisco Javier ‘N’ y se le atribuye la responsabilidad en el feminicidio de Claudia”, dijo a medios de comunicación.

Denuncia sobre el robo de una bicicleta por Francisco Javier “N”, alías “El Trompas” y/o “Paco”. Facebook

La ruta de las cámaras

La historia de esta investigación se empezó a escribir también con imágenes.

Una de las grabaciones corresponde a las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla. En ella aparece un hombre vestido de blanco, con pantalones cortos y una mochila oscura, que se aleja del lugar después de los hechos. La grabación no muestra por sí misma toda la agresión, pero permitió a los investigadores seguir una posible ruta de escape.

Después aparecieron otras imágenes.

Horas antes del ataque, otro video relacionado con el presunto robo de una bicicleta mostró a un hombre cuya ropa guarda similitudes con la persona captada posteriormente cerca del lugar donde Claudia fue atacada. En fotografías difundidas por vecinos también aparecen elementos coincidentes: una prenda blanca, mochila negra, pantalón claro y calzado oscuro.

En Cuautla, esas coincidencias alimentaron una identificación que comenzó a repetirse: “Paco”, conocido por algunos habitantes como “El Trompas”.

Pero aquí aparece una diferencia fundamental entre el rumor y la investigación.

La identificación inicial surgió entre ciudadanos y a través de publicaciones en redes sociales. La Fiscalía, en cambio, ha hablado de Francisco Javier “N” como la persona a quien atribuye responsabilidad en el feminicidio y contra quien ya obtuvo una orden de aprehensión.

El dato que aportaron los ciudadanos

Para Blumenkron, las grabaciones no llegaron únicamente de una fuente.

Se recabaron varios video de cámara de vigilancia y de celulares, ese material nos ha servido como indicios importantes”, explicó el fiscal.

Y añadió una frase que ayuda a entender cómo avanzó la investigación.

La ciudadanía ha aportado información y relevante decirlo que nos sirve”.

Esos videos y los datos entregados por particulares forman parte de los indicios con los que la Fiscalía ha construido la línea de investigación contra Francisco Javier “N”.

El fiscal también ha señalado que existen varios domicilios que fueron investigados como parte de la búsqueda del sospechoso. Las autoridades mantienen abiertas las diligencias para lograr su localización y presentación ante un juez.