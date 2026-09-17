Evalúan Defensa y Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos avances de la “Operación Águila Alta”

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que autoridades de México y Estados Unidos realizaron una reunión binacional de trabajo para evaluar los avances de la “Operación Águila Alta”, que se desarrolla en la zona fronteriza de Tijuana, Baja California, y San Diego, California.

El encuentro se realizó el 15 de septiembre en instalaciones de la 2/a. Zona Militar, en Tijuana, y fue encabezado por su comandante, con la participación de representantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), por sus siglas en inglés, en el marco de los acuerdos del Grupo Bilateral de Implementación México-Estados Unidos.

Durante la reunión se informó que, un día antes, personal del Ejército Mexicano detectó e inhibió el ingreso a territorio nacional de un dron comercial procedente de Estados Unidos, presuntamente utilizado por un grupo delictivo para vigilar rutas empleadas para el tráfico ilícito de personas hacia ese país.

Tras intercambiar información con la CBP, militares realizaron patrullajes y reconocimientos terrestres en la colonia Nido de las Águilas, donde localizaron y detuvieron al presunto operador del dispositivo.

En la acción fueron asegurados un arma corta, cargadores, cartuchos y un control para dron. El detenido y los objetos quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica, informó la Defensa en un comunicado.

Aseguró que mantendrá la cooperación con Estados Unidos bajo principios de responsabilidad compartida, reciprocidad, confianza mutua y respeto a la soberanía de ambos países.