En la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados existe disposición para incorporar propuestas de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano al documento de la convocatoria para conformar el Comité Técnico de Evaluación que elegirá a la presidenta consejera del INE, que deberá cubrir la presidencia instituto hasta el 2032, cuando concluiría el periodo para el que fue electa Guadalupe Taddei.

“Hay disposición para que se pueda estar platicando de ella. Hemos hecho varias propuestas y nos han mostrado que están varias de las propuestas de Movimiento Ciudadano, también algunas de las que ha hecho el PAN. Estaremos esperando a que quede el documento definitivo para saber si sí iríamos o no con la convocatoria”, señaló Ivonne Ortega Pacheco.

Aseguró que estas propuestas, “ya se incluyeron en un machote”, aunque será el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, quien presente los resultados y dé a conocer la convocatoria.

“Ya se incluyeron en el machote. Decía mi abuelo que del plato a la boca se cae la sopa, entonces a lo mejor no es bueno declarar tampoco. Sí incluyeron algunas”, expresó en entrevista, previo a la sesión ordinaria de este miércoles.

Sin embargo, advirtió que su bancada no ha decidido si lo acompañará hasta conocer la versión definitiva.

Ortega Pacheco condicionó el apoyo de Movimiento Ciudadano a que se modifique el artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para eliminar “los superpoderes” o facultades unipersonales de quien encabece el organismo y devolver la colegialidad a sus decisiones.

“Si el artículo 45 no se modifica, hasta para el Papa la tentación es muy grande, porque todo se nombra por una sola persona”, advirtió.

La exgobernadora de Yucatán rechazó que modificar ese artículo implique alterar las reglas fundamentales de una elección, como sostiene Morena, al argumentar que se trata de un asunto administrativo para recuperar el funcionamiento colegiado del instituto.

“El éxito que había tenido el INE era la colegialidad porque no podía, por muy poderoso que pudiera ser un presidente del INE, en la negociación pues tenía que forzosamente pasar por el pleno de los consejeros”, recalcó.

Incluso cuestionó la posibilidad de que la mayoría legislativa se comprometa a revisar el tema después de las elecciones de 2027, pues consideró que eso dejaría intacta la concentración de facultades durante el proceso de sucesión.

“¿Qué estaríamos poniendo? ¿A una nueva Guadalupe Taddei con un nuevo proveedor? Nada más cambiar de nombres, porque al final de cuentas el superpoder ahí estaría”, sostuvo

Además de modificar el artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Movimiento Ciudadano plantea incorporar a organizaciones de la sociedad civil, jóvenes universitarios y representantes de instituciones académicas en el proceso de evaluación y escrutinio de los perfiles que aspiren a encabezar el organismo electoral.

Por separado, el coordinador de Morena y presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, adelantó que responderá a los ocho planteamientos presentados por el PAN, entre ellos establecer candados para impedir que quien llegue a la presidencia del INE tenga vínculos con el gobierno y eliminar las facultades extraordinarias de la titularidad del organismo.

Monreal reconoció que una parte de las demandas panistas puede atenderse, pero descartó modificar en este momento disposiciones que, desde su interpretación, implicarían alterar reglas electorales fundamentales.

“Una parte se atiende, otra no, porque son modificaciones constitucionales desde nuestro punto de vista, pero una parte es atendible”, puntualizó.

El presidente de la Jucopo defendió la búsqueda de un acuerdo entre las fuerzas políticas y advirtió que imponer una decisión por mayoría podría alimentar las acusaciones de que existe un proceso con dados cargados o que se pretende colocar a una persona afín al gobierno al frente del árbitro electoral.

“Lo que no queremos es aportar al debate un ingrediente de descalificación permanente para quien vaya a ser presidenta del INE. Me parece más sensato y conveniente tratar de construir el consenso. Si no es posible construirlo, simplemente fracasa la política y yo no coincido con eso”, expresó.

Insistió en que esta semana continuarán las conversaciones con las bancadas y que entregaría a los medios la respuesta formal a los ocho puntos planteados por el PAN.