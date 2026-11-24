En vísperas del 25 de noviembre, conviene preguntarse qué significa para una mujer o una niña que sus posibilidades de vivir a salvo dependan, en parte, del lugar donde vive. Las cifras de feminicidio muestran diferencias profundas entre entidades. También revelan cuánto importa la capacidad de las instituciones locales para reconocer la violencia, intervenir antes de que escale e investigar las muertes de mujeres con perspectiva de género.

Según las tasas publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Morelos registra el promedio más alto, con 3.42 feminicidios por cada 100 mil mujeres. Le siguen Sinaloa, con 3.09; Colima, con 2.44; Chihuahua, con 2.17, y Sonora, con 1.95. El promedio nacional fue de 1.22 y el de Yucatán, de 0.53. El cálculo reúne cinco años completos, de 2021 a 2025, y el dato de enero a octubre de 2026, sin anualizarlo. Si se consideran únicamente los cinco años completos, Morelos sigue a la cabeza, con 3.56, seguido de Colima, con 2.72.

Foto: Especial.

La situación más grave del corte reciente se observa en Sinaloa. Su tasa pasó de 1.63 en 2024 a 4.29 en 2025 y alcanzó 6.97 en los primeros diez meses de 2026, con 113 presuntos delitos de feminicidio.

En ese mismo lapso, Morelos registró 2.72 y Tamaulipas, 1.94. El cambio de instrumento estadístico en 2026 obliga a leer con cautela la trayectoria. Las diferencias entre entidades también remiten a la forma en que sus fiscalías investigan y clasifican las muertes violentas de mujeres.

Violación y abuso sexual: más de 126 mil registros en México

La violencia sexual tiene otra expresión territorial. Entre enero de 2021 y octubre de 2026, las fiscalías registraron 126,043 presuntos delitos de violación simple y equiparada. Los mayores volúmenes se observaron en el Estado de México, con 17,976, la Ciudad de México, con 14,001, Nuevo León, con 8,794, y Chihuahua, con 8,226. Esas cuatro entidades concentraron cerca de cuatro de cada diez registros.

Son cifras absolutas y el tabulado carece del desglose necesario para identificar cuántas víctimas fueron mujeres, niñas o adolescentes.

Es importante decir que en los primeros diez meses de 2026, se han registrado 17,268 presuntos delitos de violación, de los cuales 11,806 fueron clasificados como violación simple y 5,462 como equiparada. El Estado de México, con 2,354, y la Ciudad de México, con 1,952, concentraron una cuarta parte del total nacional. Les siguieron Nuevo León, con 1,209, y Chihuahua, con 1,028. En ese mismo periodo se registraron 27,627 delitos de abuso sexual. La violencia familiar, por su parte, alcanzó 235,474 carpetas de investigación registradas entre enero y octubre. El Estado de México, con 23,588, Nuevo León, con 23,351, y la Ciudad de México, con 22,411, reunieron cerca de tres de cada diez registros del país.

Foto: Especial.

Feminicidios: el peso de la población cambia las cifras

Los números absolutos deben verse en su peso relativo; y para ello, el feminicidio permite ver cuánto cambia la lectura al considerar el tamaño de la población. Por ejemplo, entre enero y octubre de 2026 el Estado de México registró 42 presuntos feminicidios, con una tasa de 0.46 por cada 100 mil mujeres; Morelos en contraste registró 29, con una tasa de 2.72, casi seis veces la mexiquense.

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*mcam