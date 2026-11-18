José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés Zurita y Lorenzo Córdova, expresidentes del IFE/INE, hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para no prolongar la designación de una nueva presidenta del instituto y para revisar la conformación del consejo general para generar acuerdos y consensos para recuperar la confianza en el Instituto

Los cuatro expresidentes negaron que busquen cargos de elección popular y dejaron en claro su objetivo al unirse y salir a emitir un pronunciamiento.

Los expresidentes del IFE e INE pidieron a los diputados construir consensos en los nombramientos del Consejo General y respetar al Servicio Profesional Electoral Nacional. Foto Mateo Reyes Arellano

Luis Carlos Ugalde opinó que es recuperable la confianza en el Instituto por medio, primero del consenso de todos los partidos para los nombramientos.

Por su parte, Leonardo Valdés admitió que no basta ese consenso entre partidos sino recuperar la colegialidad.

Por último, Woldenberg lamentó y se dijo preocupado por la merma y erosión que vivió la plantilla laboral del Instituto y pidió respeto para el servicio profesional electoral nacional.