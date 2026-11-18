La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, designó a Viridiana Gabriela Yáñez Rivas como nueva directora general de Talleres Gráficos de México, organismo público que será fortalecido para asumir un papel estratégico en la elaboración de documentación electoral, documentos de seguridad e impresos oficiales prioritarios para el Estado mexicano.

El nombramiento fue dado a conocer por la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, quien explicó que, como parte de la nueva etapa de la institución, se establecerán cambios en su estructura y funcionamiento para reforzar la transparencia, la vigilancia y la rendición de cuentas.

En este contexto, también se anunciaron las designaciones de representantes de tres instituciones académicas que se incorporarán a la nueva Junta de Gobierno de Talleres Gráficos de México.

Por parte del Instituto Politécnico Nacional (IPN) fue designado el doctor Ángel Eustorgio Rivera González, a propuesta de su director general, Arturo Reyes Sandoval. En representación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) participará el doctor Raúl Contreras Bustamante, mientras que por el Tecnológico de Monterrey fue nombrada la doctora Josefina Cortés Campos.

La titular de la Segob reconoció la colaboración de los titulares de estas instituciones educativas para concretar la integración de sus representantes al órgano de gobierno.

Como parte de la reorganización, la Junta de Gobierno incorporará tres consejeros independientes. Cuartoscuro

¿Cuál será la tarea de Talleres Gráficos?

Uno de los cambios centrales será el mandato expreso para que Talleres Gráficos de México produzca documentación y materiales electorales destinados al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Además, tendrá la responsabilidad de elaborar documentos de seguridad e impresos oficiales considerados prioritarios para el Estado mexicano, con el propósito de fortalecer la capacidad de producción de la institución.

Como parte de la reorganización, la Junta de Gobierno incorporará tres consejeros independientes y podrá invitar a representantes de instituciones electorales y responsables de auditorías a participar en sus sesiones.

También se establecerán requisitos para prevenir conflictos de interés en la Dirección General. Entre ellos, se contempla que quien ocupe el cargo no haya sido representante, socio o empleado de proveedores de documentación y material electoral durante los cinco años anteriores a su designación.