En la Cámara de Diputados buscarán eliminar los superpoderes a quien suceda a Guadalupe Taddei al frente del Consejo General del INE y retornar la “colegiación” al órgano electoral, mientras fracasan las negociaciones para alcanzar consenso para emitir la convocatoria, reconoció el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

Enfatizó que, personalmente, “yo sí estoy de acuerdo en retornar las facultades anteriores para que la colegiación sea una exigencia”.

“En órganos colegiados de esta naturaleza es indispensable no dejarle a una sola persona la capacidad de decisión de todo el aparato administrativo del INE”, sostuvo el coordinador de Morena.

Ello, luego de dar a conocer este martes que, a pesar de las reuniones con los coordinadores del PRI y PAN para consensuar la convocatoria que permitirá elegir a la sucesora permanente de Guadalupe Taddei, hasta ahora no hay acuerdo sobre las reglas del procedimiento ni sobre los perfiles que podrían ocupar la presidencia del organismo.

“Me reuní con Rubén Moreira, el diputado Moreira, ayer lunes; hoy (martes) me reuní con el diputado Lixa, del PAN, y hemos platicado en términos de respeto y obviamente todavía no lo logramos, todavía no tenemos coincidencias en la convocatoria, ni menos en la persona o personas que pudieran encabezar la presidencia del INE”, reconoció.

El presidente de la Jucopo insistió en conferencia de prensa que continuará las negociaciones con la oposición para evitar que la designación nazca cuestionada y conseguir un acuerdo por unanimidad.

“Espero que estos días continuemos, no hay que cansarse de dialogar, no hay que desesperarse, pero la idea es buscar que la Cámara cumpla con su responsabilidad constitucional de nombrar a la presidenta del INE”, dijo.

El líder de Morena en San Lázaro también se pronunció a favor de nombrar a una presidenta permanente, en lugar de prolongar indefinidamente el encargo interino de Blanca Yassahara Cruz García, quien asumió la conducción del Consejo General tras la renuncia de Taddei, el pasado 27 de octubre, en medio de señalamientos por presuntos actos de corrupción y conflictos de interés relacionados con contratos por más de mil 800 millones de pesos.

Su propuesta es que la nueva titular concluya el periodo para el que fue electa Taddei, hasta 2032.

“Mi posición personal, mi opinión personal es que sí nombremos a la presidenta del INE. Esa es mi posición personal. Y creo que el grupo parlamentario que coordino, mayoritariamente dentro de él, estaría de acuerdo en que se nombre a la presidenta del INE”, afirmó.

Además, rechazó que la salida de Taddei ponga en riesgo la organización de las elecciones de 2027. Aseguró que el organismo no está descabezado y que los nueve consejeros actuaron por unanimidad para designar a Blanca Cruz como presidenta interina.

“El INE desde hace dos semanas que presentó su renuncia la señora Taddei está funcionando. Duró unas horas sin presidencia y rápido, por unanimidad, los nueve consejeros decidieron por una persona. Entonces, el INE está funcionando. El INE no ha tenido sobresaltos o incertidumbre en la conducción y la organización de la elección”, sostuvo.

Incluso afirmó que el Instituto “opera mejor” que con Taddei al frente.

“Funciona y funciona bien. Yo les diría que funciona mejor que antes. En los 20 días que tengo desde que se nombró la presidenta interina, le he escuchado dos o tres declaraciones muy sensatas y no he visto lo que antes veía todos los días: el encono y desencuentro de los consejeros con la presidenta. He visto más ecuánime el comportamiento de ellos y la conducción ha sido más colegiada”, aseguró.

Sin embargo, reconoció que continúan pendientes los movimientos en la estructura administrativa del instituto, pues hasta ahora sólo se han aceptado renuncias de funcionarios cercanos a la anterior presidenta y no se han realizado los nombramientos de sus sustitutos.

Ello, al reconocer que “la gestión de Taddei dejó un daño profundo en el INE”, por lo que consideró indispensable que su sucesora llegue respaldada por todas las fuerzas políticas.

“Soy de los que piensa que es tan profundo el daño que le causó la expresidenta y su equipo al INE que requerimos un acuerdo por unanimidad. Si no hay un acuerdo desde la convocatoria, no tiene sentido sacarlo porque va a ser producto de un mecanismo de origen impugnado y podría la propuesta de la persona que surgiera estar viciada, cuestionada o ya muerta la posibilidad de una persona que unificara las distintas corrientes políticas que se tienen”, argumentó.

Por ello, planteó que las bancadas acuerden tanto la convocatoria como los nombres de los tres comités de evaluación que corresponden a la Cámara de Diputados, antes de avanzar en la selección de los aspirantes.

Aunque dijo que buscará concretar el nombramiento a la brevedad, admitió que no existe certeza de que la sucesora de Taddei sea elegida durante el actual periodo ordinario de sesiones, que concluye el 15 de diciembre.

“En este periodo no sé, pero sí a la brevedad posible, como dice la ley, creo que sí podríamos hacerlo”, aseveró.

Monreal insistió en que su bancada cuenta con los votos para aprobar por mayoría simple la convocatoria y designar a los integrantes de los comités que le corresponden, sin necesidad de un acuerdo con PAN y PRI.

“Pudimos haber aprobado la convocatoria el miércoles 11 de noviembre en la madrugada porque teníamos la mayoría, tenemos la mayoría y se requiere sólo mayoría simple. Y también podríamos, después de la convocatoria, aprobar por mayoría los integrantes del consejo, los tres que nos corresponde, porque tenemos mayoría y porque es mayoría simple”, admitió.

Incluso, dijo que Morena podría buscar construir la mayoría calificada necesaria para designar a la nueva presidenta, pero insistió en que prefiere agotar primero la negociación con la oposición.

Cuestionado sobre si la Cámara de Diputados se equivocó al elegir a Guadalupe Taddei mediante insaculación y otorgarle amplias facultades administrativas, Monreal rechazó que el procedimiento de 2023 haya sido un error, aunque consideró necesario corregir la legislación.

La designación de Taddei, realizada el 31 de marzo de 2023 mediante insaculación, se produjo después de que los grupos parlamentarios no lograron los acuerdos necesarios para integrar las quintetas de aspirantes.

El mecanismo estaba previsto en el procedimiento constitucional, aunque el proceso previo de conformación de perfiles fue cuestionado por la oposición, que acusó a Morena de impulsar aspirantes afines.

“No quiero hablar de equivocaciones, pero sí quiero hablar de correcciones. Y yo sí creo, personalmente, no es un asunto del partido ni del grupo mayoritario, es una posición personal, que sí se debe modificar este artículo para volver a la colegiación de las decisiones del órgano colegiado, para que sea por un determinado número la selección de funcionarios de alto nivel, porque son trascendentes estos nombramientos”, puntualizó al respecto Ricardo Monreal.