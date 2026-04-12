Concretan inversión de 540 millones de dólares para polo de desarrollo en Huamantla

El polo de desarrollo en Huamantla, Tlaxcala, en donde se espera una inversión de 540 millones de dólares, fue inaugurado este domingo por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo explicó que los polos de desarrollo que se construyen actualmente en México, son predios que se urbanizan, se dotan de calles, electricidad, agua, drenajes e infraestructura básica para empleados, a cambio del compromiso de empresas nacionales y extranjeras para asentarse en ellos.

“Son espacios, predios, que se urbanizan. Al urbanizarse generan mayor posibilidad de inversión, tienen como este un centro de negocios, un espacio para que los trabajadores puedan tener un comedor, puedan traer a sus hijos a estancias infantiles, tienen electricidad, agua, es decir, toda la urbanización que se requiere.

Y al invertir en el polo, la Secretaría de Economía les da incentivos económicos, pueden hacer más rápido las inversiones, que en los primeros años no paguen algunos de los impuestos hasta que no tengan una producción”, expuso Sheinbaum.

El modelo de polos de desarrollo fue planteado desde el gobierno anterior, sin embargo, en la actual administración se optó por priorizar las zonas del país que carecían de ellos, es decir, el sur, sureste, y algunas zonas del norte del país.

En el de Huamantla, Tlaxcala, reconoció, la gestión de los permisos, y la urbanización se realizó en tiempo récord, y se espera replicar ese modelo en los 15 polos de desarrollo que están planteados en el país como parte del Plan México.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía adelantó que la inversión comprometida para este polo de desarrollo es de 540 millones de dólares de empresas nacionales y extranjeras, de los ramos automotriz, alimentaria, y metalmecánica, y con un estimado de generación de 5 mil empleos nuevos para la región.

Las obras de urbanización iniciaron el 28 de julio, en 53 hectáreas de terreno, y se espera la ampliación del polo hasta alcanzar las 96 hectáreas.

fdm