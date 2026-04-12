Ariadna Montiel refrenda en Tabasco respaldo a Servidores de la Nación y continuidad de política social

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, encabezó este domingo un encuentro con Servidores de la Nación en Tabasco, donde destacó el papel estratégico de este cuerpo operativo en la consolidación de la política social del gobierno federal y transmitió el reconocimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum a su labor en territorio.

Desde la entidad que vio nacer al expresidente Andrés Manuel López Obrador, Montiel subrayó que el trabajo de los servidores públicos ha permitido transformar la relación entre el gobierno y la ciudadanía, al garantizar el acceso directo a los programas sociales sin intermediarios.

Gracias a su labor, hemos cambiado la forma de hacer gobierno: no hay barreras entre el pueblo y sus derechos”, expresó la funcionaria en una publicación difundida en redes sociales.

El encuentro tuvo una carga simbólica relevante, al realizarse en Tabasco, considerado bastión político del proyecto de Morena iniciado en 2018. En este contexto, la titular de Bienestar actuó como enlace directo del mensaje presidencial, enfocado en reconocer y fortalecer la mística de trabajo de quienes operan los programas sociales casa por casa.

Los Servidores de la Nación se mantienen como pieza clave en la estructura gubernamental, al encargarse del censo e incorporación de nuevos beneficiarios —en particular ante la ampliación de pensiones y becas—, así como de asegurar la dispersión directa de recursos, eliminando intermediarios y reforzando la presencia del Estado en comunidades apartadas.

Durante la gira también participó Lorena Méndez Denis, delegada del Bienestar, quien ha acompañado los esfuerzos de coordinación territorial en la entidad.

El acto reafirma la continuidad del modelo de política social bajo la actual administración, enmarcado en los principios del “Humanismo Mexicano” y el lema “Primero los pobres”, ejes que el gobierno federal mantiene como prioritarios en la asignación del gasto público.

Con este tipo de encuentros, el gobierno busca consolidar el “segundo piso” de la transformación, fortaleciendo la estructura operativa que sustenta la implementación de los programas de bienestar en todo el país.