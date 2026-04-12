¡Hallazgo! Captan en VIDEO nido de águila real en Coahuila

Un hallazgo importante en cuanto a la preservación de especies en México se refieren tuvo lugar el pasado 4 de abril en una Área Natural Protegida (ANP), ubicada en el estado de Coahuila.

De acuerdo a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a través del Área de Protección de Flora y Fauna Ocampo, el registro se derivó de los reportes iniciales del monitor Juan Carrasco Reyna, integrante del grupo comunitario “Alas del Desierto”, quien identificó actividad de la especie en las inmediaciones del ejido Piedritas.

Tras esto, dicha dependencia hizo oficial el hallazgo de un nuevo territorio de anidación de Águila Real (Aquila chrysaetos) en esta zona, luego de que el pasado 27 de marzo se realizó una primera visita de campo para verificar el avistamiento reportado, sin embargo, no se logró el contacto visual directo con los ejemplares.

Acto seguido, el 4 de abril, se llevó a cabo la segunda inspección, en esta jornada se documentó a una hembra posada en el nido y, posteriormente, el arribo del macho, confirmando la existencia de una pareja reproductiva establecida.

¿Qué significa este hallazgo?

Este descubrimiento representa un gran logro en la preservación de la biodiversidad dentro del ANP. El establecimiento de este nuevo territorio es un indicador positivo de la salud del ecosistema y un avance fundamental en la protección de esta especie emblemática, catalogada bajo la NOM-059

Cabe mencionar que la Conanp reconoció el compromiso de los técnicos y monitores comunitarios, pues destacó que dicho trabajo constante es el pilar de la vigilancia y custodia del patrimonio natural, así como la conservación de las especies.

fdm