Fraude con apps “montadeudas”; Gobierno de México comparte cómo protegerte

El Gobierno de México emitió nuevas recomendaciones para evitar caer en las estafas de las llamadas apps montadeudas, plataformas digitales que aparentan ofrecer préstamos rápidos pero que en realidad son utilizadas por grupos criminales para extorsionar y defraudar a los

Estas aplicaciones se presentan como soluciones inmediatas a problemas económicos, pero en realidad son trampas virtuales. Una vez que las personas descargan la app y solicitan un préstamo, los delincuentes acceden a información personal y financiera, que después utilizan para presionar a las víctimas con amenazas y cobros abusivos.

Las autoridades mexicanas advierten que, si se necesita un préstamo financiero, lo más seguro es acudir a instituciones reguladas y evitar estas aplicaciones maliciosas. El llamado es a desconfiar de plataformas que ofrecen dinero fácil, revisar siempre que las entidades estén registradas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y nunca compartir datos sensibles en apps de dudosa procedencia.

¿Por qué las apps montadeudas son peligrosas?

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México advierte que las llamadas apps montadeudas representan un riesgo significativo para la privacidad y la seguridad de los usuarios. Estas plataformas se promocionan en sitios web, redes sociales e incluso en videojuegos, con el objetivo de captar la atención de personas que buscan préstamos rápidos y engañarlas con mayor facilidad.

Una vez instaladas, las aplicaciones solicitan acceso a datos personales y de terceros bajo el pretexto de validar el préstamo. Piden permisos para ingresar a contactos, galería, ubicación y otras aplicaciones confidenciales, lo que les permite sustraer información sensible y utilizarla posteriormente para extorsionar.

Montadeudas 2.0.

Además, estas apps suelen imitar la identidad visual de instituciones financieras legítimas, lo que genera confianza inicial en las víctimas. En algunos casos, sí otorgan préstamos, pero incumplen los lineamientos establecidos: intimidan a los usuarios para que paguen antes del plazo acordado y aplican cobros abusivos.

El riesgo no se limita al individuo que descarga la aplicación, sino que se extiende a sus familiares y conocidos, cuyos datos también pueden ser comprometidos. Por ello, las autoridades insisten en que estas plataformas constituyen una amenaza para la sociedad en su conjunto, al combinar fraude financiero con violaciones a la privacidad.

¿Cómo cuidarte de las apps montadeudas?

El Gobierno de México, a través de la Guardia Nacional, emitió una serie de recomendaciones para proteger a la población de las llamadas apps montadeudas, plataformas fraudulentas que simulan ser financieras y que en realidad buscan extorsionar a los usuarios.

La primera advertencia es desconfiar de aplicaciones que prometen dinero fácil e inmediato, ya que suelen ser el gancho para captar víctimas. Antes de solicitar cualquier préstamo, se debe verificar que la institución esté registrada en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) de la Condusef, disponible en el portal oficial: SIPRES.

Montadeudas 2.0.

En caso de haber descargado una de estas apps, la recomendación es desinstalarla de inmediato. Si se recibe algún tipo de amenaza o intento de extorsión, las autoridades señalan que no se debe realizar ningún pago y que lo correcto es presentar una denuncia ante la Policía Cibernética a través del número 088.

El Gobierno también sugiere informar a los contactos personales sobre la situación, para evitar que respondan llamadas de números desconocidos que puedan estar vinculados con los delincuentes. La consigna es clara: mantenerse alerta y no confiar en aplicaciones que no estén reguladas.