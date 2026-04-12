Morelos: inseguridad y desapariciones en aumento

Bajo la administración de Margarita González Saravia, Morelos ha entrado en una espiral donde la violencia, las desapariciones y los feminicidios se entrelazan, sin que exista una respuesta institucional eficaz que contenga el deterioro.

Los datos más recientes colocan a la entidad en una posición delicada. A inicios de 2026, Morelos ya figura entre los tres estados con mayor incidencia de personas desaparecidas en el país, una señal clara de que la crisis ha escalado a niveles preocupantes.

El incremento es evidente. Mientras en enero de 2025 se registraron 26 desapariciones, en el mismo mes de 2026 la cifra subió a 57 casos, lo que representa un aumento de 45.6 por ciento en apenas un año. En paralelo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas reporta que Morelos cerró 2025 con 2 mil 80 personas no localizadas.

El fenómeno golpea con mayor fuerza a mujeres y jóvenes. De ese total, 623 corresponden a mujeres, es decir, el 31 por ciento. Más aún, entre enero y febrero de 2026 se contabilizaron 340 reportes de mujeres desaparecidas, lo que confirma una tendencia creciente en los sectores más vulnerables.

La abogada electoral Karla Pedroza advierte que las desapariciones forzadas van en aumento, particularmente entre adolescentes. “Las niñas y jóvenes de entre 12 y 20 años son las que más desaparecen. Hay un incremento claro vinculado a la violencia familiar, de género y feminicida”.

El diagnóstico es compartido por colectivos. Lorena Mejía, vocera de Divulvadoras, advierte que la desaparición no es un fenómeno aislado. “Estamos viendo un aumento de la violencia en general. Muchas de estas desapariciones terminan en feminicidios”.

El vínculo entre ambos delitos es una constante que las autoridades no han logrado romper. José Martínez Cruz, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, lo resume con crudeza: “Cuando no se actúa de inmediato ante una desaparición, muchas veces el desenlace es encontrar a las víctimas sin vida. Y lo más grave es que la mayoría de los casos quedan en la impunidad”.

A este escenario se suma otro dato inquietante: en los últimos nueve años se han localizado 184 fosas clandestinas en la entidad, evidencia de la operación de grupos criminales y del tamaño del problema que enfrenta el estado.

La percepción social tampoco deja lugar a dudas. Durante 2025 y principios de 2026, durante la gestión de González Saravia, Morelos se ubicó entre las entidades con mayor percepción de inseguridad en el país, con más del 90 por ciento de la población que se siente insegura.

El deterioro es generalizado. A las desapariciones se suman homicidios, feminicidios y extorsiones, delitos que han detonado protestas ciudadanas ante la falta de resultados.

Todo ello ocurre, además, en municipios que cuentan con Alerta de Violencia de Género desde hace más de una década, sin que el mecanismo haya logrado revertir la tendencia.

Las organizaciones civiles apuntan a factores estructurales: trata de personas, violencia familiar y la presencia de grupos delictivos. Pero también señalan la omisión de las autoridades, incapaces de investigar con eficacia o de prevenir los delitos.

En ese contexto, la gestión de Margarita González Saravia enfrenta uno de sus mayores desafíos. La seguridad pública no solo no mejora, sino que exhibe signos de deterioro acelerado. Las cifras, los testimonios y la percepción ciudadana coinciden en un mismo punto: en Morelos, la violencia avanza más rápido que las respuestas del gobierno.

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