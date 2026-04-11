¿Cuál es el cereal con menos azúcar? La Profeco ya respondió
Este es el cereal con menos azúcar en México según la Revista del Consumidor 2026
En los pasillos del supermercado, la sección de cereales concentra algunas de las decisiones más habituales —y también más confusas— para los consumidores. Entre etiquetas que prometen ser “integrales”, “light” o “saludables”, la diferencia real suele estar en un elemento menos visible: la cantidad de azúcar.
Por ello, los análisis de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se han vuelto una referencia clave para distinguir qué productos cumplen con un perfil nutricional más equilibrado en el mercado mexicano. En su estudio más reciente el organismo identificó cuáles cereales destacan por tener menor contenido de azúcares y un mejor perfil nutricional.
El cereal con menos azúcar
De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, uno de los cereales mejor evaluados por su bajo contenido de azúcar es All-Bran de Kellogg's, particularmente en su versión clásica.
Este producto destacó por varios factores clave dentro del análisis:
A diferencia de cereales dirigidos a un público infantil o con sabores añadidos, All-Bran mantiene una formulación más simple, centrada en ingredientes integrales. Esto lo convierte en una opción más alineada con recomendaciones de consumo moderado de azúcar.
Profeco subraya que muchos cereales en el mercado contienen niveles elevados de azúcares, incluso aquellos que se promocionan como “saludables”. Por ello, recomienda revisar etiquetas y priorizar productos con mayor contenido de fibra y menor cantidad de azúcares añadidos.
Otras marcas bien evaluadas
Además de All-Bran, el estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor identificó otras marcas que, aunque no son las más bajas en azúcar, sí cumplen con estándares aceptables de calidad y composición.
Entre ellas destacan:
Estas opciones pueden formar parte de una dieta equilibrada si se consumen en porciones adecuadas y se combinan con otros alimentos como fruta natural o lácteos sin azúcar añadida.
La Profeco insiste en que el consumidor debe prestar atención al etiquetado frontal, donde se indican excesos de azúcares, sodio o grasas. Este sistema facilita identificar productos menos recomendables dentro del mismo anaquel.
El análisis también evidencia que el precio no siempre está relacionado con la calidad nutrimental. Algunos cereales más costosos pueden contener más azúcar que opciones más sencillas.