¿Cuál es el cereal con menos azúcar? La Profeco ya respondió

En los pasillos del supermercado, la sección de cereales concentra algunas de las decisiones más habituales —y también más confusas— para los consumidores. Entre etiquetas que prometen ser “integrales”, “light” o “saludables”, la diferencia real suele estar en un elemento menos visible: la cantidad de azúcar.

Por ello, los análisis de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se han vuelto una referencia clave para distinguir qué productos cumplen con un perfil nutricional más equilibrado en el mercado mexicano. En su estudio más reciente el organismo identificó cuáles cereales destacan por tener menor contenido de azúcares y un mejor perfil nutricional.

El cereal con menos azúcar

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, uno de los cereales mejor evaluados por su bajo contenido de azúcar es All-Bran de Kellogg's, particularmente en su versión clásica.

Este producto destacó por varios factores clave dentro del análisis:

Bajo contenido de azúcares añadidos: en comparación con otros cereales comerciales, su nivel es significativamente menor.

Alto contenido de fibra: uno de sus principales atributos, lo que favorece la digestión.

Cumplimiento de etiquetado: la información nutrimental coincide con lo declarado.

Calidad sanitaria adecuada: sin irregularidades detectadas.

Muchos cereales “saludables” contienen altos niveles de azúcar. Pexels.

A diferencia de cereales dirigidos a un público infantil o con sabores añadidos, All-Bran mantiene una formulación más simple, centrada en ingredientes integrales. Esto lo convierte en una opción más alineada con recomendaciones de consumo moderado de azúcar.

Profeco subraya que muchos cereales en el mercado contienen niveles elevados de azúcares, incluso aquellos que se promocionan como “saludables”. Por ello, recomienda revisar etiquetas y priorizar productos con mayor contenido de fibra y menor cantidad de azúcares añadidos.

Otras marcas bien evaluadas

Además de All-Bran, el estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor identificó otras marcas que, aunque no son las más bajas en azúcar, sí cumplen con estándares aceptables de calidad y composición.

Entre ellas destacan:

Special K: con niveles moderados de azúcar y un perfil balanceado en calorías, enfocado en control de porciones.

Fitness: presenta opciones con menor contenido calórico, aunque con azúcares añadidos en algunas versiones.

Cheerios: destaca por su formulación más simple y niveles controlados de azúcar en su versión tradicional.

Great Value (cereales integrales): alternativa más económica que cumple con requisitos básicos de etiquetado y calidad.

Estas opciones pueden formar parte de una dieta equilibrada si se consumen en porciones adecuadas y se combinan con otros alimentos como fruta natural o lácteos sin azúcar añadida.

La Profeco insiste en que el consumidor debe prestar atención al etiquetado frontal, donde se indican excesos de azúcares, sodio o grasas. Este sistema facilita identificar productos menos recomendables dentro del mismo anaquel.

El análisis también evidencia que el precio no siempre está relacionado con la calidad nutrimental. Algunos cereales más costosos pueden contener más azúcar que opciones más sencillas.