Sheinbaum acuerda con empresarios renovación del PACIC para mantener canasta básica en 910 pesos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, refrendó con comercializadores, dueños de autoservicios y productores agrícolas el Programa Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) por seis meses más, mantener 24 productos de la canasta básica en 910 pesos, además de garantizar que no habrá incremento al precio de la tortilla.

“Acabamos de llegar a un acuerdo muy importante para todas las familias mexicanas. El primero es que se mantiene el precio de la canasta que llamamos PACIC, que es el Paquete Contra la Inflación y la Carestía, que acordamos hace más de un año, en 910 pesos, que son los productos básicos de cualquier familia mexicana para una semana, una familia de cuatro personas”, anunció.

La Jefa del Ejecutivo dio a conocer que se estableció un acuerdo para que todos los comercializadores realicen un esfuerzo y disminuyan el precio de alimentos perecederos, particularmente del jitomate.

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Incluso, detalló que SuKarne se comprometió a disminuir en 5% el bistec de res y se espera se vayan sumando más comercializadores.

Los líderes productores y comercializadores se reunieron desde las 17:00 horas hasta las 19:00 en Palacio Nacional con la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, el titular de la Profeco, Iván Escalante.

Al término del encuentro en Palacio Nacional, el empresario Alfonso Rosales, de Verde Valle, aseguró que el PACIC es un esfuerzo real de quienes conforman la industria para apoyar la canasta básica, además de reconocer que la Mandataria federal defiende el acceso de la población a los alimentos básicos.

“Siempre nos va bien con ella. El PACIC, pues la verdad es un esfuerzo real de todos los que estamos en las industrias para apoyar la canasta básica. Y todos lo hacemos con buena voluntad, lo que yo veo. La presidente no es suavecita, pero siempre hay existe un muy buen ánimo”, resaltó.

Roberto Cortés Carrasco, de Grupo Schettino, informó que se logró mantener la canasta básica en 910 pesos, y que la firma del convenio se hará próximamente.

El presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional, Sergio Jarquín, indicó que no hay intención de los empresarios tortilleros de aumentar el precio de este producto.

“Los compañeros no tienen la menor intención de incrementar el precio de la tortilla, los mexicanos pueden estar tranquilos, es una preocupación de la Presidenta”, destacó.

Antonio de la Torre, presidente de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT), desmintió un aumento inminente de 2 a 4 pesos en el precio del kilo de tortilla en México, calificando tales afirmaciones como irresponsables y contrarias al Acuerdo Nacional Maíz.

JCS