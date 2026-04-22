Sujeto es condenado a tres años de cárcel por maltratar a perrita, pero no irá a prisión

Un hombre de 59 años fue condenado por un caso de maltrato animal agravado ocurrido en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, luego de que autoridades acreditaran su responsabilidad en delitos contra la vida y la integridad de una perrita.

El incidente se remonta al 15 de enero en el fraccionamiento Colinas de Plata, donde habitantes de la zona denunciaron el estado crítico en el que se encontraba una perrita, presuntamente víctima de abandono y agresiones. Tras el reporte, elementos de seguridad pública intervinieron y lograron la detención del implicado, quien es originario del estado de Tlaxcala.

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público presentó diversas pruebas, entre ellas material videográfico y evaluaciones veterinarias, que confirmaron lesiones de gravedad en el animal, incluyendo daños en áreas sensibles, lo que derivó en la clasificación del delito como agravado.

Perrita que fue rescatada tras sufrir maltrato animal Foto: Especial

El acusado optó por un procedimiento abreviado, mediante el cual aceptó su culpabilidad a cambio de una reducción en la sanción y la conclusión anticipada del juicio.

Como resultado, se le impuso una pena de tres años de prisión, además de una multa equivalente a 75 Unidades de Medida y Actualización (8 mil 485.50 pesos) y el pago de 7 mil 820 pesos por concepto de reparación del daño.

No obstante, autoridades judiciales precisaron que, debido a que la pena impuesta no rebasa los cuatro años y al haberse acogido al procedimiento abreviado, el sentenciado podrá sustituir la prisión por una sanción económica, evitando así el internamiento en un centro penitenciario.

Perrita que fue rescatada tras sufrir maltrato animal Foto: Especial

En Edomex prohíben venta de perros y gatos

El Congreso del Estado de México aprobó una nueva ley que prohíbe la venta de animales en la vía pública y faculta a las autoridades estatales y municipales para asegurar a los ejemplares y aplicar las sanciones correspondientes.

Es decir, que se acabaron las imágenes de cachorros en venta en banquetas, tianguis o cruceros, mediante la nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal.

Esta nueva legislación tiene el objetivo de frenar una práctica extendida, en la que las ventas se dan sin condiciones mínimas de salud, trazabilidad o bienestar.

En espacios en los que perros, gatos y otras especies son expuestos al sol, al ruido, al hacinamiento o a enfermedades, además de que la comercialización informal dificulta saber su origen, estado clínico y destino posterior.

La ley fija una sanción concreta, pues la venta de animales en vía pública se castigará con multa de cien a ciento cincuenta UMAs.

Y se envía una señal hacia un mercado que durante años se movió en la informalidad: la compraventa de animales deberá sujetarse a autorizaciones, certificados y condiciones que acrediten bienestar, en lugar de quedar librada a la improvisación o al lucro fácil.

Estas disposiciones forman parte de la iniciativa impulsada por la gobernadora Delfina Gómez para fortalecer la protección de los animales en el Estado de México, en un contexto en el que los casos de abuso, abandono y maltrato han generado indignación en semanas recientes.

El mensaje de fondo es que estas conductas ya no deberán verse como faltas menores ni quedar sin consecuencia, sino enfrentarse con reglas más claras y sanciones previstas en la ley.

jcp