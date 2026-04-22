Reportan detenciones en operativo en la sierra sin confirmar captura de “El Guano”

Un fuerte dispositivo de seguridad encabezado por la Secretaría de la Defensa (Sedena) causó el asombro de los habitantes de Tamazula, en la zona serrana de Durango, para lograr la detención de Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

Habitantes de la comunidad de Tamazula informaron que el despliegue de las fuerzas federales inició durante la madrugada de este miércoles 22 de abril y aún continúa.

Observaron helicópteros Black Hawk sobrevolando el área; sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado la detención del líder criminal.

Los habitantes informaron que el operativo se llevó a cabo en una zona específica, muy arriba de la sierra, en la comunidad El Durazno.

Los pobladores afirman que Tamazula se encuentra tranquila en estos momentos y que solo fueron sorprendidos por el intenso despliegue que se registró por tierra.

En rueda de prensa, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, donde informó de la detención y aseguramiento de personas ligadas al huachicol, habló sobre lo sucedido en Durango.

Dio a conocer que el despliegue de las fuerzas federales se implementó en Tamazula, Durango, y Badiraguato, Sinaloa.

Durante la acción militar se logró la detención de varias personas, pero no está confirmada la de Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”.

“Se están desarrollando acciones operativas desde la mañana en Sinaloa, específicamente en Badiraguato, y alrededores de Durango; ya hay detenidos, todavía no se confirma la detención de este sujeto, El Guano”, afirmó.

Puntualizó que los operativos continúan y se está a la espera de los resultados.