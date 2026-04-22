Gobierno de México y Alto Comisionado acuerdan colaborar en tema de desapariciones

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en su reunión con Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, acordaron colaborar en el tema de las desapariciones de personas en México.

Sheinbaum y Türk se reunieron en Palacio Nacional por cerca de una hora y media y fue el punto central de la visita de cuatro días del Alto Comisionado a México para conocer del tema.

Recibí a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Matthias Behnke, director regional para las Américas de la Oficina del Alto Comisionado; Humberto Henderson, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado; y a Allegra Baiocchi, coordinadora Residente de la ONU en México. Tuvimos una muy buena conversación y acordamos vías de colaboración. El respeto y promoción de los derechos humanos en nuestro país es un objetivo común”, expuso Sheinbaum en un mensaje difundido en sus cuentas de redes sociales.

Por su parte, el Alto Comisionado afirmó que en la reunión se acordó que la relación debe darse en un marco de cooperación.

Muy agradecido por la reunión de hoy con el Presidente de México @Claudiashein, donde discutimos temas de derechos humanos y oportunidades para la cooperación”, planteó el Alto Comisionado.

Durante su estancia, Türk se reunió con autoridades como la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; y con los líderes de las fracciones parlamentarias en el congreso.

El Alto Comidionado externó que quedó conmovido por los testimonios de los familiares de desaparecidos y ha destacado su fortaleza, entereza y resiliencia ante el drama que viven.

Türk, arribó a las 9:32 del miércoles a Palacio Nacional para reunirse con la Sheinbaum y se retiró a las 11:37, sin emitir comentarios sobre los temas abordados en su encuentro con la titular del Ejecutivo.

Posteriormente dio una rueda de prensa en la Casa de España, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Participaron también en la reunión el Canciller Roberto Velasco; y el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina.

Recibí a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Matthias Behnke, director regional para las Américas de la Oficina del Alto Comisionado; Humberto Henderson, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado; y a Allegra Baiocchi,… pic.twitter.com/q9Qv7oek43 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 23, 2026

jcp