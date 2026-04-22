Encuentran restos humanos envueltos en una playera

Autoridades encontraron restos humanos envueltos en una playera en terrenos de labor en el municipio de Tetlatlahuca en el estado de Tlaxcala.

Fue una llamada al número de emergencia 911 la que alertó a las autoridades estatales del hallazgo de restos humanos en una playera mientras realizaban trabajos en terrenos de labor en una cuneta, en donde al remover la tierra los encontraron.

Al lugar arribaron los servicios de emergencia, así como elementos de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona a para que personal de la Fiscalía de Tlaxcala realizará las primeras investigaciones.

Personal de la Policía de Investigación y la Guardia Nacional se sumaron al resguardo perimetral, mientras que peritos del Instituto de Ciencias Forenses realizaron el levantamiento de los restos humanos.

Condenan a dos por homicidio

La Fiscalía del estado de Tlaxcala obtuvo una sentencia condenatoria de 15 años de prisión contra Agustín “N” y Mario “N” por el delito de homicidio calificado.

Los hechos ocurrieron el 21 de marzo de 2021 en Contla de Juan Cuamatzi, donde la víctima fue agredida y perdió la vida a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

La dependencia señaló que gracias a las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, se logró acreditar su responsabilidad y ser condenados.

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JCS