Hallan cuerpo maniatado y con huellas de tortura en bodega de Reynosa

Ciudad Victoria.- La mañana de este miércoles fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de una bodega abandonada en Reynosa, Tamaulipas.

La víctima, que permanece en calidad de no identificada, presentaba signos evidentes de tortura y estaba atada de pies y manos.

El macabro hallazgo se registró en la calle Rodolfo Garza Cantú, en la colonia La Ribereña, luego de que una denuncia anónima alertara a las líneas de emergencia sobre la presencia de un cadáver en el lugar.

Al arribar al sitio, elementos de las corporaciones de seguridad confirmaron el reporte.

Localizaron a la víctima tirada en las rampas de acceso de una bodega en desuso.

Según el informe preliminar de las autoridades, el occiso se trata de un masculino de entre 40 y 45 años de edad aproximadamente.

Como señas particulares se detalló que es de tez aperlada, complexión regular, cabello negro y escaso con entradas pronunciadas, nariz aguileña y cejas semipobladas.

El cuerpo presentaba visibles huellas de violencia.

La víctima tenía la boca cubierta con una tela amarrada, así como las manos y los pies fuertemente sujetados. Además, a simple vista se le apreciaban múltiples lesiones compatibles con actos de tortura.

Una vez concluidas las labores de acordonamiento y recolección de indicios por parte de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se procedió al levantamiento del cadáver.

Los restos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la autopsia de ley y se espera que en las próximas horas pueda ser identificado por sus familiares o mediante pruebas científicas.