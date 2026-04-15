Nissan inicia producción de Frontier en Aguascalientes con inversión millonaria

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó este miércoles el inicio de la nueva línea de producción en la planta A1 de Nissan donde se fabricará la pick up Frontier.

Estas nuevas instalaciones automotrices representan una inversión de 96 millones de dólares y la generación de 6 mil empleos directos e indirectos

“Gracias por la confianza que Nissan mantiene en Aguascalientes. Aquí sí hay condiciones para crecer y permanecer, aquí hay futuro. El crecimiento de Nissan en la entidad es una señal de confianza y una apuesta que nos permite mirar con optimismo, certidumbre y entusiasmo hacia nuevos horizontes”, expresó la mandataria.

Asimismo, hizo un reconocimiento a las y los trabajadores de Nissan por su compromiso con la calidad y la innovación: “gracias por su trabajo, esfuerzo y energía, eso habla de lo que está hecho Aguascalientes. Los vehículos de esta nueva línea representan tecnología especializada, trabajo fuerte y resistencia, cualidades que tiene nuestra gente para competir con los mejores”, subrayó.

Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan Mexicana, precisó que hoy Aguascalientes se consolida como el principal centro logístico industrial de esta empresa japonesa en América latina, al incorporar la primera línea para ensamble de pick-ups, con esta inversión cercana a los 100 millones de dólares en tecnología y procesos especializados.

“Estamos muy orgullosos de la fabricación de la primera Nissan NP300/Frontier en estas instalaciones, lo que marca el inicio de una nueva etapa en su historia. Los mexicanos eligen a Nissan por su innovación, calidad y la confianza que nos distingue; esto se refleja en 18 años consecutivos de liderazgo en México, lo cual respalda nuestro compromiso con los clientes”, sostuvo.

Rodolfo Osorio, encargado del Sector de Electromovilidad de la Secretaría de Economía del gobierno federal, precisó que Aguascalientes es un claro ejemplo del esfuerzo que se hace para posicionar a México como uno de los principales centros de manufactura avanzada a nivel global: “reiteramos nuestro compromiso de trabajar con la industria y con el gobierno de Aguascalientes para generar condiciones que favorezcan la inversión, la innovación y el desarrollo tecnológico”, indicó.

Joan Busquets, vicepresidente de Manufactura de Nissan Mexicana, detalló que con la Nissan Frontier, el complejo de Aguascalientes suma seis modelos hechos en este recinto, el cual se posiciona como el mayor centro industrial de Nissan en Latinoamérica, al contar con una capacidad superior a 580 mil unidades anuales y más de 790 robots, lo que lo posiciona como el mayor centro industrial de Nissan en Latinoamérica.