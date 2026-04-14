Aseguran 116 armas en Coahuila, tenían como destino Michoacán

Un total de 116 armas largas y cortas fueron aseguradas por autoridades de los tres niveles de gobierno en Piedras Negras, Coahuila.

Las armas tenían como destino el estado de Michoacán, detallaron las autoridades.

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que lo anterior se logró mediante una acción entre la dependencia a su cargo, la Policía estatal y fuerzas federales, quienes impidieron que este armamento llegara a posibles grupos de la delincuencia organizada que operan en el país.

Con trabajo de inteligencia y mediante la información obtenida por medio de un reporte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado, se llevó a cabo un cateo en la colonia CROC I del municipio fronterizo, misma que fue autorizada por el juez de control, se aseguraron 60 armas y 56 cortas.

Las armas aseguradas tenían como posible destino el estado de Michoacán y llegaron a Coahuila probablemente por la frontera con los Estados Unidos de América.

Reiteró que en este cateo elementos de la Policía Estatal, Policía de Acción y Reacción (PAR), Grupo de Reacción Especial de Coahuila (GREC), Mando Coordinado de Piedras Negras con apoyo de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina Armada de México dieron apoyo al perímetro.

Las armas serán puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) quien atraerá la carpeta de investigación.

Las armas llegaron a Coahuila por la frontera con los Estados Unidos Foto: Especial

JCS