Sistema Cutzamala mantiene su mejor nivel en 7 años pese a temporada de estiaje

Con todo y estiaje, el Sistema Cutzamala mantiene su mejor almacenamiento de los últimos siete años, para estas fechas, con 75.7 por ciento de llenado, para un total de 592.43 millones de metros cúbicos de agua disponible.

De acuerdo al Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), la Presa Valle de Bravo cuenta con 82.4 por ciento de almacenamiento, la Presa Villa Victoria 75.2 por ciento y la Presa El Bosque 63.1 por ciento.

En la última semana, el Sistema Cutzamala perdió 7.87 millones de metros cúbicos de agua por extracciones para el consumo humano y el riego agrícola.

En la sesión informativa del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Conagua, el OCAVM, informó que mantiene el bombeo en promedio de 15 mil 595 litros de agua potable por segundo a la región.