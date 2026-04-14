Innovación para alcanzar la soberanía energética: Sener

La titular de la Secretaría de Energía (Sener) Luz Elena González, aseguró que la innovación, la investigación científica, la tecnología e ingeniería, serán las bases para poder alcanzar la metas del sector energético y con ello poder alcanzar la soberanía.

Durante su participación en la Feria de Energía e Innovación, para la Transformación y el Bienestar, aseguró que ante los cambios que se están registrando a nivel mundial, es necesario “encarar temas complejos”, para lograr una creación de valor para todos.

“Se trata de rehabilitar al Estado con una organización capacitada para gestionar al mismo tiempo investigación científica, la tecnología, la ingeniería que hará posible las metas y cumplir los grandes objetivos nacionales, debidamente acompañados por el sector privado como agentes y socios indispensables. Hay que buscar propósitos de gran altura, hay que mirar más allá de lo que estábamos acostumbrados a hacerlo”.

Dijo que es momento de avanzar en los objetivos, inversión, regulación, supervisión, pero también en innovación como herramienta para resolver problemas en la generación eléctrica, la exploración de yacimientos y la reducción de emisiones contaminantes.

Entre los principales proyectos de innovación que se están impulsando se encuentra la automatización de las redes generales de distribución con las cuales puede detectar, aislar y restablecer automáticamente las interrupciones del servicio eléctrico.

“Petróleos Mexicanos (Pemex) está trabajando en la cogeneración de energía eléctrica a partir del vapor que producen durante sus procesos industriales y pozos petroleros. De la mano del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) rediseña la posibilidad de convertir de las plataformas petroleras para generar energía eólica marina y la extracción de litio a partir de salmueras”.

Del miso modo, se trabaja en el almacenamiento de gas en yacimientos agotados y cavernas salinas, en proyectos de captura y almacenamiento de dióxido de carbono, en la producción de biogás a partir del sargazo y al mismo tiempo aprovechándolo para generar combustible, entre otras “innovaciones”.