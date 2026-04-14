P&G y OMP muestran el camino hacia una planificación autónoma en Gartner Supply Chain Symposium/Xpo 2026

El gigante de bienes de consumo compartirá cómo está desarrollando capacidades, mejorando las bases de datos y rediseñando operaciones en torno a la calidad de la toma de decisiones con Unison Planning™ de OMP.

La aparición en el escenario de Gartner culmina un periodo de importante reconocimiento para la colaboración. OMP fue nombrada una de las seis galardonadas con el premio External Business Partner Excellence de P&G en la categoría de Global Business Services e IT, reconociendo la innovación, el impacto comercial y la excelencia operativa en la red de más de 50.000 socios globales de P&G.

El camino de P&G hacia una planificación autónoma y centrada en decisiones a escala

Daniela Cima, vicepresidenta sénior de One Supply Transformation, y Renato Scaini, vicepresidente de Transformación de Plataforma de Cadena de Suministro y Planificación IT, compartirán cómo P&G está redefiniendo cómo se ve en la práctica la planificación autónoma y centrada en decisiones. Esta sesión explorará cómo la "One Supply Chain Strategy" de P&G está construyendo bases de datos mejoradas, rediseñando operaciones e integrando la calidad de la decisión en toda su cadena de suministro.

El objetivo es un equipo empoderado que dedique menos tiempo a tareas rutinarias y más a la toma de decisiones de alto valor, elevando el rendimiento en toda la cadena de valor. Los asistentes obtendrán conclusiones concretas sobre las estructuras, la cultura y los habilitadores que están dando forma a la próxima etapa de planificación inteligente a escala de P&G, con la velocidad de decisión como eje central.

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AstraZeneca lidera una sesión CSCO Boardroom sobre planificación autónoma

OMP también organizará una sesión exclusiva CSCO Boardroom el lunes 4 de mayo (16:00-16:45), con Arun Krishnan, SVP de Cadena de Suministro Global y Estrategia en AstraZeneca, y Philip Vervloesem, Chief Commercial & Markets Officer en OMP. La sesión explorará cómo AstraZeneca está pasando de ciclos periódicos a operaciones continuas centradas en decisiones a escala, abarcando modelos operativos, estructuras de gobernanza e inversiones en talento y tecnología. El aforo es limitado y disponible bajo solicitud.

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Explorar la velocidad de decisión en el stand de OMP

OMP estará presente durante todo el Gartner Supply Chain Symposium/Xpo™ (del 5 al 7 de mayo, Orlando) en el stand 322, demostrando cómo Unison Planning™ ayuda a las organizaciones a ir más allá de la planificación basada en calendarios hacia una orquestación continua de la cadena de suministro. Será posible descubrir cómo la planificación integrada, mejorada con los últimos avances en IA, mejora la modelización de escenarios, refuerza la colaboración y genera resultados empresariales medibles.

OMP invita a unirse en Gartner para conocer de primera mano los casos de P&G y AstraZeneca y descubrir cómo acelerar su camino hacia decisiones de cadena de suministro más inteligentes y rápidas.

Resumen de la sesión

Título: "OMP: Cómo P&G está liderando la próxima era de la orquestación autónoma de la cadena de suministro"

Ponentes:

• Daniela Cima - SVP de One Supply Transformation en P&G.

• Renato Scaini - VP de Transformación de Plataforma de Cadena de Suministro y Planificación IT en P&G.

Cuándo: martes, 5 de mayo de 2026, 11:30 - 12:00

Dónde: Walt Disney World Swan and Dolphin Resort, Orlando, Florida

Para ver dónde es posible reunirse con OMP próximamente, visitar su calendario de eventos aquí.