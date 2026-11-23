La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, líder de la organización de los Beltrán Leyva, podría modificar el equilibrio criminal en el norte de Sinaloa y provocar nuevos enfrentamientos por el control territorial, advirtió Víctor Manuel Sánchez Valdés, especialista en seguridad y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, el especialista explicó que el narcotraficante encabezaba una de las seis principales organizaciones criminales que permanecían activas en México y mantenía presencia en 118 municipios de 13 entidades federativas.

La detención, realizada en Sinaloa durante un operativo de fuerzas federales con apoyo de información de agencias estadunidenses, también podría beneficiar a Los Chapitos, que buscarían recuperar territorios que habían perdido frente a la estructura de Meza Flores.

Fausto Isidro “N” fue internado en el penal federal No. 1 El Altiplano.

La organización de los Beltrán Leyva tenía presencia en 13 estados

Sánchez Valdés explicó que El Chapo Isidro acumulaba más de 30 años de trayectoria criminal y encabezaba una organización con presencia principalmente en el norte de Sinaloa, el sur de Sonora y zonas costeras de Guerrero y Oaxaca.

Aunque durante años mantuvo un perfil discreto, su grupo ganó relevancia a partir de la alianza con La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa.

El especialista recordó que los Beltrán Leyva se separaron del Cártel de Sinaloa en 2008 y posteriormente establecieron acuerdos con esa facción, lo que permitió ampliar su presencia territorial.

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La captura representa un golpe para esa estructura y podría modificar las alianzas y disputas que mantienen los grupos criminales en la región.

Los Chapitos podrían intentar recuperar municipios del norte de Sinaloa

Uno de los posibles efectos de la detención es que Los Chapitos busquen recuperar territorios que habían perdido frente a la organización de El Chapo Isidro.

Sánchez Valdés mencionó los municipios de Navolato y Mocorito entre las zonas que habían quedado bajo la influencia de esta estructura.

Explicó que la ausencia de su principal dirigente podría abrir una oportunidad para que la facción encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán avance nuevamente en esos territorios.

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El investigador advirtió que el norte de Sinaloa había registrado menos enfrentamientos que otras regiones del estado, debido al control territorial que ejercía la organización de Meza Flores.

Sin embargo, anticipó que las próximas semanas podrían registrar un incremento de la violencia por tres factores:

La disputa por el liderazgo dentro de la organización de los Beltrán Leyva.

Los movimientos para mantener la alianza con La Mayiza.

Posibles incursiones de Los Chapitos, eventualmente con apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El especialista consideró que, aunque la detención podría contribuir a una pacificación en el mediano plazo, en el corto plazo las proyecciones apuntan a un aumento de la violencia.

La cooperación con Estados Unidos fue determinante para la captura

El investigador destacó la importancia del intercambio de información de inteligencia entre México y Estados Unidos para localizar a El Chapo Isidro.

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Señaló que desde hacía aproximadamente dos años se habían realizado sobrevuelos de drones en la zona y que las autoridades de ambos países reconocieron la colaboración para el operativo.

También mencionó información sobre la interceptación de mensajes que el narcotraficante enviaba a integrantes de su familia, así como detenciones previas de personas relacionadas con su estructura y con grupos aliados.

Sánchez Valdés defendió la cooperación bilateral en materia de seguridad y sostuvo que Estados Unidos cuenta con mayor tecnología y capacidades que pueden contribuir a las operaciones mexicanas.

Consideró que cerrar las puertas a ese intercambio sería contraproducente, particularmente después de los resultados obtenidos en operativos recientes.

Estados Unidos podría presionar por su extradición

El especialista señaló que los elogios del gobierno estadounidense al operativo no significan que disminuya la presión sobre México para continuar con acciones contra el narcotráfico.

Afirmó que uno de los siguientes objetivos de Washington será concretar la extradición de Meza Flores, debido a la relevancia criminal que le atribuyen las autoridades estadunidenses.

La ficha del detenido Especial

Sánchez Valdés también recordó que, pese a las detenciones y los golpes contra estructuras criminales, otros objetivos de alto perfil permanecen libres, entre ellos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, identificados como dirigentes de Los Chapitos.

El investigador consideró que la captura de El Chapo Isidro representa un golpe importante, pero sus consecuencias dependerán de cómo se reorganice su grupo y de los movimientos que realicen las organizaciones rivales en Sinaloa.