La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) dejó sin precisar cuánto dinero salió de la nómina educativa para pagar a trabajadores reportados como fallecidos, cuánto fue recuperado y quiénes serían responsables de permitir esos movimientos, pese a que el tema fue planteado reiteradamente durante la comparecencia de su titular, Raquel Bonilla Herrera, ante el Congreso local.

La funcionaria aseguró que existe un avance de 97 por ciento en la solventación de las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero sostuvo que será el órgano fiscalizador el que determine, una vez concluido el procedimiento, si permanecen montos pendientes de aclarar o existen responsabilidades.

“Las observaciones materialmente no significan necesariamente que exista un desvío de recursos; eso será una determinación que se realice posterior de haber analizado y será precisamente la autoridad fiscalizadora quien determine lo que corresponda”, respondió Bonilla Herrera ante los cuestionamientos.

El asunto concentró buena parte de los reclamos de la oposición, pues no dejaron de cuestionar a la titular de la SEV sobre los pagos de nómina realizados a personas fallecidas y personal dado de baja. Los diputados exigieron conocer el dinero erogado, los recursos recuperados y por qué los controles internos de la dependencia no detectaron esos casos antes de la intervención de la ASF.

También plantearon observaciones relacionadas con casi 39 millones de pesos pagados a 105 trabajadores con plazas en centros cuya distancia, según lo expuesto, impedía acreditar el cumplimiento de ambos horarios. Además, señalaron cuatro casos de trabajadores que presuntamente cobraban plazas simultáneamente en distintas entidades federativas, por poco más de 784 mil pesos.

Bonilla Herrera respondió que las observaciones corresponden a una nómina federalizada y destacó que los casos observados representan, de acuerdo con la información que presentó, 0.4 por ciento del universo revisado. Sin embargo, no detalló durante esa respuesta cuánto correspondió específicamente a pagos efectuados a personas fallecidas ni cuánto habría sido recuperado, lo cual fue ampliamente reclamado.

Extorsiones contra maestros

La comparecencia abrió además otro frente relacionado con la seguridad del magisterio. La diputada priista Ana Rosa Valdés Salazar denunció que profesores, particularmente quienes laboran en zonas serranas, estarían enfrentando extorsiones y cobro de piso, y cuestionó a la titular de Educación sobre la coordinación de la dependencia con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública.

La diputada exigió saber qué protocolos existen para garantizar la seguridad de los docentes y reclamó acciones de la SEV frente a los riesgos que enfrentan maestros en diversas regiones del estado. También llevó a la comparecencia el caso del profesor Gerardo Ávalos García, a quien señaló como docente desaparecido del CBT 78, y preguntó qué acompañamiento había brindado la dependencia a su familia.

Al concluir la comparecencia, la legisladora insistió en que tampoco había recibido una respuesta concreta sobre el problema.

“Es muy importante que pueda usted también decirnos qué protocolos le está dando a los maestros por el tema de las extorsiones, cómo se están organizando, qué van a hacer para protegerlos; hay que prevenir”, señaló, antes de proponer que la Secretaría de Educación participe en las mesas de seguridad de las zonas donde los profesores enfrentan este tipo de riesgos.

Así, mientras la titular de Educación reportó un avance de 97 por ciento en la solventación de las observaciones de la ASF, la comparecencia terminó sin una cifra específica sobre los pagos efectuados a trabajadores fallecidos, los montos recuperados o eventuales responsabilidades y sin una explicación concreta sobre los protocolos de protección para docentes que enfrentan denuncias de extorsión.

Cabe mencionar que el gran ausente de la comparecencia fue el diputado Reveriano Marín, quien también es dirigente de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.