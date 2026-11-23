“El Chapo Isidro” no es extraditable; será juzgado en el país, aseveró la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, quien aseguró que “se respetará el debido proceso”.

Vamos a juzgarlo aquí en el país. Acaba de pedir una duplicidad (del término constitucional). Vamos a respetar el debido proceso. Y vamos a juzgar aquí en el país”, remarcó Godoy Ramos, en conferencia de prensa tras una reunión con los integrantes de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro.

La declaración de Godoy se da a pesar de que el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal informó que Estados Unidos ya tiene una solicitud de extradición, por el presunto líder de la organización criminal trasnacional Meza-Flores (o Los Mazatlecos), aliados de Los Mayos.

El Chapo Isidro se encuentra en la lista de los más buscados por el FBI y por el que se ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que llevara a su captura.

Vamos a juzgarlo en el país”, insistió Godoy, al precisar que además de los señalamientos por los que se le dictó prisión preventiva a Meza Flores, la FGR cuenta con otras órdenes de aprehensión en su contra, que se harán efectivas en su momento.

Acaba de pedir una duplicidad. Vamos a respetar el debido proceso. Y vamos a juzgar aquí en el país”, recalcó, tras la reunión que sostuvo este día con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal.

Ello, mientras que se desarrollaba este lunes la audiencia, vía remota, en la que la juez de Control Federal Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, resolvió la prisión preventiva en contra de Fausto Isidro Meza Flores.

A “El Chapo Isidro”, así como a sus coacusados, su primo, Germán "N", alias "Serafín", y José "N", su cuñado, se les acusa de participar en los delitos de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Además, se presentaron cargos por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina.

Monreal destaca “giro a la política de extradición”

En declaraciones posteriores, el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, celebró el anuncio de que El Chapo Isidro no será extraditado y destacó que se trata de “un giro de 180 grados” de la política de extradición de México.

En otro momento, lo que hubiese ocurrido es enviarlo de inmediato sin ser juzgado en México, y hoy este cambio es que se ha juzgado primero en México, y luego que cumpla las sentencias enviado a otros países que lo reclaman.

Es muy sano y muy oportuno este giro de 180 grados de la Fiscalía General de la República”, afirmó, al advertir que, por lo regular, “cuando se llevan a extraditables, llegan a acuerdos con los fiscales de Estados Unidos y les dan impunidad a ellos y a sus familias”, dijo.

Ante ello, Monreal Ávila enfatizó que, personalmente avala “el cambio de la política internacional y de la política de extradición”, que se da con el anuncio de Godoy Ramos, de no extraditar a "El Chapo Isidro".