La detención de Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, podría modificar el equilibrio criminal que durante años prevaleció en el norte de Sinaloa y extender hacia esa región la violencia registrada en Culiacán y Mazatlán, advirtió Juan Ordorica, analista sinaloense y columnista del medio Línea Directa.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Ordorica explicó que la organización encabezada por Meza Flores mantuvo durante aproximadamente 15 años el control de esa zona, lo que impidió el avance de otros grupos criminales y permitió una relativa estabilidad, aunque bajo condiciones de dominio delictivo.

Ordorica explicó que una de las razones por las que Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, no era ampliamente conocido fuera de Sinaloa fue su decisión de mantener un perfil discreto y concentrar su actividad en una región específica, sin buscar protagonismo público ni una expansión nacional.

De acuerdo con Ordorica, el narcotraficante mantuvo durante aproximadamente 15 años el control del norte de Sinaloa, particularmente en una zona donde su presencia se desarrolló principalmente en comunidades rurales y serranas. A diferencia de otros líderes criminales que suelen exhibir los lujos de sus actividades, El Chapo Isidro llevaba una vida relativamente sencilla y evitaba la ostentación.

El analista señaló que tampoco tenía interés en participar constantemente en la vida urbana ni en las interacciones sociales que pudieran colocarlo bajo los reflectores. Su estrategia consistía en conservar una presencia local y mantenerse al margen de la exposición pública.

Ordorica explicó que esa discreción estuvo acompañada de una base social en la región. Según su descripción, parte de la población aceptaba el control que ejercía porque mantenía una relativa calma, mientras que esa red de apoyo le permitía recibir información cuando las autoridades u otros grupos criminales intentaban ingresar a la zona.

Elementos del Ejército y la Guardia Nacional trasladan a Fausto Isidro Meza Flores, alías ‘El Chapo Isidro’, y sus dos coacusados, al Centro Federal de Reinserción Social número 1, Altiplano. Foto: Ricardo Vitela

A ello se sumaban las condiciones geográficas del territorio. La cercanía con municipios serranos de difícil acceso, como Sinaloa de Leyva, le facilitaba desplazarse y esconderse, lo que complicaba los intentos de localizarlo y detenerlo.

El entrevistado también precisó que la organización de El Chapo Isidro tenía identidad propia y una presencia principalmente local. Aunque mantenía alianzas estratégicas, su intención había sido conservar su independencia y no expandirse de manera acelerada. Esa combinación de bajo perfil, arraigo regional y control territorial contribuyó a que permaneciera durante años fuera de la atención pública nacional.

El Chapo Isidro mantuvo el control del norte de Sinaloa durante 15 años

El analista señaló que Guasave y Los Mochis habían permanecido relativamente alejados de los enfrentamientos que afectan al centro y sur del estado.

Explicó que Meza Flores consolidó su presencia desde alrededor de 2010 y resistió durante años los intentos de incursión de otras organizaciones y de las autoridades.

Ordorica describió ese dominio como una especie de “pax narca”, en la que el grupo mantenía el control territorial a cambio de permitir ciertas condiciones de tranquilidad en las comunidades.

Añadió que el presunto líder criminal tenía una base social importante y recibía información que le permitía anticipar movimientos de autoridades y grupos rivales.

La sucesión criminal será determinante para evitar nuevos enfrentamientos

Tras la captura de Meza Flores, uno de los principales factores de incertidumbre será quién asumirá el control de su organización.

Ordorica explicó que existen tres o cuatro posibles perfiles que podrían ocupar el liderazgo, pero todavía no está claro si buscarán mantener la estructura independiente o establecer alianzas con alguna de las facciones del Cártel de Sinaloa.

Advirtió que, si no se consolida rápidamente un liderazgo, otros grupos podrían intentar ingresar a los territorios que durante años estuvieron bajo el control de El Chapo Isidro.

El analista consideró que, si la disputa no queda resuelta por un solo grupo, en un periodo de dos o tres meses la violencia que actualmente afecta a Culiacán y Mazatlán podría extenderse hacia el norte del estado.

La organización tenía una base territorial y social en la región

Ordorica explicó que Meza Flores comenzó su trayectoria criminal como operador de los Beltrán Leyva, pero después de la fragmentación de esa organización decidió permanecer en el norte de Sinaloa y construir una estructura propia.

A diferencia de otros líderes criminales, dijo, mantenía un perfil discreto y evitaba exhibir lujos o buscar una expansión acelerada hacia otras regiones.

La declaración de Godoy se da a pesar de que el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal informó que Estados Unidos ya tiene una solicitud de extradición Foto: Cuaroscuro

Su organización tenía presencia en el norte de Sinaloa y el sur de Sonora, además de conexiones con otras zonas del país.

El analista señaló que el grupo también tenía relevancia para las autoridades estadounidenses por sus actividades relacionadas con el tráfico de fentanilo. Recordó que en 2024 se realizó un decomiso de aproximadamente una tonelada de esa droga que fue vinculado con la organización.

Autoridades deben anticiparse a una posible expansión de la violencia

El especialista consideró que las autoridades federales y estatales deben actuar de manera preventiva para impedir que otros grupos aprovechen el vacío de poder.

Señaló que la situación de Mazatlán demuestra los riesgos de permitir que las disputas criminales se extiendan sin una intervención oportuna.

Ordorica también advirtió que la violencia continúa en Culiacán y Mazatlán. Aunque la percepción de algunos habitantes puede ser que los enfrentamientos han disminuido en la capital sinaloense, explicó que parte de la actividad violenta se ha desplazado hacia Mazatlán y municipios del sur, como Rosario.

Finalmente, sostuvo que el futuro del norte de Sinaloa dependerá de la cohesión que conserve la organización de Meza Flores y de la capacidad de las autoridades para impedir nuevas incursiones criminales.