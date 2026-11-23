El líder del cártel de Guasave, Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, será trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, así lo ordenó la Jueza de Control Federal, Alejandra Ramírez de la Vega, quien calificó como legal su detención y le decretó prisión preventiva.

Además del Chapo Isidro, los otros coacusados, entre ellos su primo, Germán 'N', alias Serafín, y José 'N', su cuñado, también serán enviados al mismo penal, determinó la jueza en la audiencia de imputación que inició minutos después de las 9:00 horas de este lunes, luego de que se cumplieron las 48 horas de su puesta a disposición.

La audiencia del Chapo Isidro y los otros detenidos se realizó de forma privada por cuestiones de seguridad y vía remota, desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México.

Durante la diligencia que duró alrededor de cinco horas, el Ministerio Público Federal imputó a Meza Flores por delitos contra la salud y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. También fue señalado de dirigir un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas, extorsión y diversos homicidios.

El Chapo Isidro no realizó ninguna declaración durante la audiencia, pero su defensa solicitó la duplicidad del término, por lo que será hasta el sábado cuando la jueza definirá si es o no vinculado a proceso por los delitos de los que fue imputado.

De acuerdo con las investigaciones, al Chapo Isidro se le vincula como el líder del grupo, mientras que su primo Serafín es señalado como segundo hombre al mando y a José 'N' se le adjudica la operación financiera de la célula delictiva.

Los integrantes de esta célula fueron detenidos la noche del pasado viernes 20 de noviembre, durante un operativo realizado en Guasave, Sinaloa, por integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional.