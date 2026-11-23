Una explosión por acumulación de gas causó daños en más de cinco viviendas ubicadas en el municipio de Veracruz. Además, dejó dos trabajadores lesionados y cinco vehículos afectados.

“Escuchamos un estruendo. Salimos, algo pasó afuera, pensamos que era choque y después vimos y le digo no fue un choque, fue una explosión, se escuchó horrible, une explosión inmensa, horrible fue, pobre señor imagínese”, afirmó María Sánchez, quien vive a dos casas de la birriería donde se registró el incidente en la colonia Flores Magón en el puerto de Veracruz.

Daños que provocó una explosión en una birriería de Veracruz Foto: Especial

La alcaldesa de Veracruz, Rosa María Hernández, junto con la directora de Protección Civil municipal, Guadalupe Tapia, acudieron a la zona para verificar los trabajos.

Un impacto salieron a ver que era y era la explosión; quedó en la calle todo, cristales, materiales y todo esto y pues están muy asustados, por supuesto”.

La onda expansiva fue tan fuerte que arrojó los marcos de los ventanales varios metros más lejos. También las cortinas de fierro quedaron retorcidas y a varios metros del restaurante. La carrocería de los carros cercanos al restaurante quedó marcada con pequeñas esquirlas.

En interior del restaurante quedó prácticamente destruido.

Daños que provocó una explosión en una birriería de Veracruz Foto: Especial

Protección Civil va a entrar a checar y hacer todo eso, a eso vienen para que PC cheque bien todo y en las casas porque hay cristales rotos, ventanas. todo eso vamos a echarlo”.

Se presume que hubo alguna situación con el manejo del gas y por ello ocurrió la explosión. Hubo tres personas lesionadas.

Los trabajadores tienen heridas leves, afortunadamente nada de fuerza mayor y es lo principal”, dijo.

Daños que provocó una explosión en una birriería de Veracruz Foto: Especial

Se espera que Protección Civil de Veracruz realice una revisión de las casas contiguas para determinar su hubo algún daño estructural, al igual que en el restaurante donde ocurrieron los hechos.

Los trabajadores tienen heridas leves, afortunadamente nada de fuerza mayor y es lo principal”, dijo.

La vialidad en la avenida Carranza y la calle Uribe, donde ocurrieron los hechos, quedó cerrada mientras se hacía el levantamiento de los escombros.