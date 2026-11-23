En un vehículo blindado, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional realizan el traslado de Fausto Isidro Meza Flores, alías “El Chapo Isidro”, y sus dos coacusados, al Centro Federal de Reinserción Social número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

A las 16:06 de este lunes, el vehículo militar salió de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), en la colonia Guerrero, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Salió por la puerta del estacionamiento de la calle de Soto, para dar vuelta en Violeta y posteriormente en Paseo de la Reforma, en donde esperaban más vehículos militares, para hacer la función de escolta.

El convoy militar tomó Paseo de la Reforma con ruta a la autopista México-Toluca, para realizar el traslado de Meza Flores, de su primo, Germán "N", alias "Serafín", y José "N", su cuñado.

El traslado se resolvió luego de que aproximadamente a las 14:00 horas, la jueza de Control Federal Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, decretó la prisión preventiva oficiosa en contra de los detenidos.

Con los elementos aportados por el Ministerio Público Federal (MPF), la FGR obtuvo esa resolución al imputar cargos contra El Chapo Isidro y sus cómplices, por los delitos de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; así como contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina.

Meza Flores, El Chapo Isidro, líder del Cártel de Guasave, una célula del Cártel de los Beltrán Leyva, vinculada a Los Mayos, del Cartel de Sinaloa; su primo, Germán "N", alias "Serafín", y su cuñado, José "N", fueron detenidos el pasado 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa.