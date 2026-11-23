Fausto Isidro “N”, alias “Chapo Isidro”, identificado como presunto líder de una célula delictiva en Guasave, Sinaloa, fue ingresado al penal federal No. 1 El Altiplano, en Almoloya de Juárez, después de que se le decretó la medida cautelar de prisión preventiva en audiencia.

El imputado arribó al centro penitenciario de máxima seguridad en medio de un operativo que incluyó autos blindados y el acompañamiento de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), procedente de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Previo a su traslado, concluyó su audiencia inicial por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud. La diligencia judicial fue declarada privada por cuestiones de seguridad y se llevó a cabo vía remota mientras el presunto capo permanecía dentro de la FEMDO.

Reproducir Fausto Isidro “N” fue internado en el penal federal No. 1 El Altiplano.

Definirán vinculación a proceso el fin de semana

Durante la comparecencia, la defensa de Fausto Isidro “N” solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica —es decir, si se le dicta vinculación a proceso o no— se determinará hasta el próximo fin de semana junto con la de dos de sus cómplices.

“El Chapo Isidro” fue detenido en un operativo realizado el pasado viernes en Guasave, Sinaloa, junto con otras personas integrantes de su célula delictiva.