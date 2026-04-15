Trump amenaza con destituir a Jerome Powell y abre un nuevo frente con la Reserva Federal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cargar contra el titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, al advertir que podría destituirlo si no abandona el cargo “a tiempo”.

En una entrevista con Fox Business, Trump aseguró que se ha resistido a despedirlo porque “odia la polémica”, pero dejó claro que la investigación del Departamento de Justicia contra Powell continuará.

“Tendré que despedirlo si no se va a tiempo. Me he resistido, he querido hacerlo, pero odio generar polémica. Quiero evitarla. Pero lo despedirán”, afirmó el mandatario.

El mandato de Powell como presidente de la Fed concluye en mayo, aunque su puesto en la Junta de Gobernadores se extiende hasta 2028. El propio Powell ha señalado que, si su sucesor no es confirmado antes de esa fecha, asumiría como presidente interino, una práctica que ya se ha aplicado en otras ocasiones.

No obstante, persiste la duda sobre si Trump tiene autoridad legal para destituirlo directamente, lo que anticipa un posible enfrentamiento judicial en las próximas semanas.

Kevin Warsh, el candidato de Trump

El presidente ha nominado a Kevin Warsh como próximo titular de la Fed. Sin embargo, el senador republicano Thom Tillis ha advertido que bloqueará su confirmación hasta que concluya la investigación del Departamento de Justicia, la cual considera una amenaza para la independencia del banco central.

Trump restó importancia a esa advertencia y sugirió que preferiría que Powell permaneciera en la junta directiva, aunque no como presidente, mientras se desarrolla la investigación.

Powell se niega a renunciar

Powell ha declarado que no tiene intención de abandonar su puesto en la junta hasta que la investigación sobre un proyecto de renovación de un edificio concluya. Trump, por su parte, insistió en que el proceso debe continuar:

“Ya sea por incompetencia, corrupción o ambas cosas, creo que hay que averiguarlo”, dijo en la entrevista.

La tensión entre Trump y Powell se suma a un contexto marcado por la guerra contra Irán y la incertidumbre en los mercados financieros. Mientras el presidente insiste en que “la guerra está muy cerca de terminar”, los operadores bursátiles se muestran escépticos y mantienen la cautela.

Además, Trump ha intentado destituir a otros miembros de la Fed, como la gobernadora Lisa Cook, en un caso que llegó hasta la Corte Suprema y aún no se ha resuelto.

El Comité Bancario del Senado ya ha programado una audiencia de confirmación para Warsh el próximo 21 de abril, lo que podría convertirse en el inicio de una batalla política y legal que pondrá a prueba los límites del poder presidencial sobre la Reserva Federal.