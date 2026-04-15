Mujer secuestra un niño en el supermercado e intenta apuñalarlo frente a todos en EU

La policía de Omaha, Nebraska, abatió a tiros a Noemí Guzmán, de 31 años, después de que robara un cuchillo de cocina en un Walmart y atacara a un niño de 3 años en el estacionamiento de la tienda.

De acuerdo con las autoridades, Guzmán tomó un cuchillo de gran tamaño dentro del establecimiento y se acercó a un menor que estaba en un carrito de compras junto a su cuidadora. Bajo amenaza, obligó a la mujer a caminar delante del carrito mientras ella lo empujaba hacia la salida.

Los agentes llegaron rápidamente y la confrontaron en la entrada sur del estacionamiento. Pese a recibir múltiples órdenes de soltar el arma, Guzmán se negó y comenzó a apuñalar al niño. Ante el peligro inminente, dos oficiales dispararon sus armas reglamentarias, provocándole la muerte en el lugar.

El niño de 3 años fue trasladado al hospital con heridas en el rostro y la mano. Especial

El niño sufrió una profunda herida en el rostro y otra en la mano. Fue trasladado de urgencia al hospital Children’s Nebraska, donde fue intervenido quirúrgicamente. Los médicos informaron que sus lesiones no ponen en riesgo su vida y se espera que sobreviva.

Las autoridades confirmaron que Guzmán tenía antecedentes de problemas de salud mental. En 2024 había sido declarada no culpable por razón de demencia en un caso de incendio provocado y se encontraba bajo tratamiento ordenado por el tribunal.