Retiran FAMOSA marca de leche por contaminación con plástico 

Autoridades sanitarias en Estados Unidos activaron una alerta por el retiro de productos lácteos de la marca Wawa, tras detectarse un posible riesgo de contaminación durante su proceso de producción. La advertencia fue difundida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos como parte de sus mecanismos de vigilancia en seguridad alimentaria.

El retiro abarca cerca de 22 mil unidades distribuidas en varios estados del país y se implementó de manera preventiva luego de identificar la posible presencia de material plástico en la línea de fabricación. Aunque no se ha confirmado si los fragmentos llegaron directamente al producto final, la medida busca evitar riesgos para los consumidores.

Contaminación con plásticos

Los productos involucrados corresponden a presentaciones de 16 onzas (473 ml) e incluyen leche semidescremada al 2 por ciento, leche con chocolate en distintas versiones —incluida la denominada “doble holandés”— y bebidas saborizadas como galletas con crema. Todos estos productos se comercializan en envases plásticos y se distribuyen en tiendas de conveniencia.

Las fechas de caducidad identificadas van del 2 al 5 de marzo de 2026, lo que permite ubicar los lotes potencialmente afectados. La distribución se concentró principalmente en estados como Nueva Jersey, Maryland, Delaware y Pensilvania.

De acuerdo con la información disponible, algunos productos tuvieron un alcance más limitado. Por ejemplo, la leche con chocolate estándar se vendió en pocas tiendas de Nueva Jersey, mientras que otras variantes tuvieron presencia en decenas o cientos de establecimientos en la región.

El retiro fue clasificado por la FDA como Clase II, lo que indica que el consumo del producto podría generar efectos adversos temporales o médicamente reversibles, aunque la probabilidad de consecuencias graves es baja. Esta clasificación se utiliza en casos donde el riesgo existe, pero no representa una amenaza inmediata para la vida.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas o enfermas relacionadas con el consumo de estos productos.

Riesgos potenciales y recomendaciones sanitarias

La alerta se originó tras la detección de posible material plástico en el entorno de producción, lo que podría estar relacionado con fallas en equipos o procesos industriales. Este tipo de incidentes, aunque poco frecuentes, obliga a retirar productos como medida preventiva.

Especialistas advierten que la presencia de fragmentos de plástico en alimentos puede representar distintos riesgos. Entre ellos se encuentran la asfixia, lesiones en la boca o garganta —especialmente si los fragmentos tienen bordes filosos— y posibles obstrucciones en el sistema digestivo si son ingeridos.

Ante este escenario, la FDA recomienda a los consumidores no ingerir los productos incluidos en el retiro. En caso de haber adquirido alguno, se sugiere revisar cuidadosamente la etiqueta, verificar la fecha de caducidad y los códigos correspondientes, y proceder a devolverlo en el punto de compra para obtener un reembolso.

Además, las autoridades mantienen activo el monitoreo del caso y continúan recopilando información para determinar el alcance total del incidente. Como parte del protocolo, la empresa debe colaborar en la recolección de los productos afectados y garantizar que no permanezcan en circulación.

El retiro de estos productos forma parte de los controles regulares de seguridad alimentaria en Estados Unidos, diseñados para detectar y mitigar riesgos antes de que generen afectaciones mayores en la población.